Bookchain: «Бесы», «Поток», «Основы маркетинга» и еще 11 книг от экспертов

В рекламе и маркетинге принято говорить о метриках, охватах и оптимизации бюджетов. Но за каждым кликом, конверсией и управленческим решением стоит человек — со своими страхами, противоречиями и потребностью в смысле. Как руководителю не выгореть в режиме вечного «тушения пожаров»? Как создать историю, которая победит баннерную слепоту? И где найти опору, когда рынок штормит, а цинизм кажется единственной защитой?

В этом выпуске Bookchain топы индустрии поделиться книгами, которые сформировали их мышление. В подборке вы найдете ответы на вопросы о личной эффективности, эмпатии, природе власти и о том, почему классическая литература сегодня работает не хуже бизнес-коучинга.

Инга Маркова, руководитель службы поддержки Digital Caramel

«Личная эффективность на 100%. Сбросить балласт, найти себя, достичь цели», Светлана Иванова и Дмитрий Болдогоев

Практичные разборы из книги «Личная эффективность на 100%» Светланы Ивановой и Дмитрия Болдогоева показывают, как управлять не только задачами, но и собственными ресурсами, временем и вниманием. Книга помогает по-новому взглянуть на привычные рабочие процессы: от постановки целей и расстановки приоритетов до коммуникации с людьми и управления собственной продуктивностью.

«Личная эффективность начинается не с управления временем, а с понимания себя». Авторы показывают, что универсальной системы продуктивности не существует. Кому-то подходит четкое планирование, кому-то больше помогает гибкая система приоритетов и возможность адаптироваться к обстоятельствам. Главное — понять собственный стиль работы, опираться на свои сильные стороны и выстраивать процессы под себя, а не пытаться соответствовать чужим шаблонам.

«Бегущий за ветром», Халед Хоссейни

«Бегущий за ветром» Халеда Хоссейни заставляет пережить целый спектр эмоций, в том числе тех, о существовании которых вы, возможно, даже не подозревали. Особенно сильно роман говорит об ответственности перед другими людьми. Иногда одно решение способно на годы изменить отношения, а молчание может оказаться не менее значимым, чем поступок.

Это роман о том, как важно видеть за внешними обстоятельствами живого человека, его страхи, слабости и потребность быть услышанным.

Одна из главных мыслей романа заключается в том, что прошлое невозможно изменить, но можно изменить то, что мы делаем с ним сегодня. Человек не всегда способен исправить свой прошлый поступок, но может взять за него ответственность и попытаться поступить правильно сейчас. Именно эта идея делает книгу особенно сильной. Это не просто история о дружбе, а глубокое размышление о вине, искуплении и личной ответственности.

Екатерина Владек, руководитель направления развития продукта «Аналитика рекламы» в UIS

«Вы или вас: профессиональная эксплуатация подчиненных», Александр Фридман

Для меня эта книга — практически основа управления. Я возвращаюсь к ней уже больше семи лет, и многие принципы из нее до сих пор остаются моими рабочими инструментами.

Фридман формулирует семь парадигм регулярного менеджмента довольно жесткую систему правил, которая учит прежде всего управлять результатом. Например: полученное задание должно быть выполнено на 100%, о препятствиях нужно сообщать заранее, расширенное толкование задания не допускается, а к руководителю важно приходить не только с проблемой, но и с вариантами ее решения.

На первый взгляд это может показаться излишне жесткой методологией, но она действительно работает. Особенно в мире, где все больше говорят о свободе, самоорганизации и стремятся сразу построить «бирюзовую» среду, мне кажется крайне важным иметь фундаментальную идеологию управления. Правила должны буквально «зашиться на подкорку»: договоренности выполняются, ответственность понятна, проблемы поднимаются заранее, а результат действительно означает результат, а не красивую историю о том, почему его не случилось.

И только когда этот фундамент уже работает, можно переходить к более свободной и творческой среде. При этом я бы не стала внедрять методологию Фридмана бездумно и целиком: ее ценность для меня именно в фундаменте, который можно адаптировать под себя, компанию и команду.



«Бесы», Федор Достоевский

Достоевского я люблю всем сердцем. Для меня это писатель, который умеет буквально препарировать человеческую душу: оголить каждый нерв, показать противоречия, страхи, слабости и мотивы человека так, будто видит его насквозь.

Особенно я люблю в «Бесах» Ставрогина. Это один из тех персонажей, к которым у меня возникает почти болезненная привязанность именно потому, что его невозможно до конца разгадать. В нем есть удивительная тонкость натуры, внутренняя сложность и одновременно какая-то пугающая пустота. Он очень холодный, сдержанный, и именно эта холодная злость, которая никогда не переходит в крик, кажется мне страшнее любого крика.

Ставрогин вообще производит впечатление человека, который способен видеть и понимать гораздо больше других, но не использует это понимание ни для добра, ни для спасения себя. В нем есть огромная внутренняя сила, но вместе с ней разрушительность, отстраненность и ощущение человека, который словно наблюдает за собой со стороны. Именно эта смесь тонкости и жестокости делает его для меня одним из самых сильных персонажей Достоевского.

«Бесы» я бы рекомендовала не только как великую классику, но и как книгу, которая удивительно хорошо работает вне исторического контекста. В ней много политики, идеологии, общественных конфликтов, но за всем этим прежде всего человек и то, что происходит у него внутри. И, пожалуй, главная мысль, которая остается со мной после этой книги: самые страшные бесы почти всегда находятся не снаружи, а внутри нас. Именно поэтому Достоевский, на мой взгляд, совершенно не устаревает, меняются эпохи и обстоятельства, но человеческая природа остается узнаваемой.

Алёна Сластенина, директор по маркетингу телеканала « ЧЕ!»

«Последний день лета», Андрей Подшибякин

Осенью особенно приятно читать книги, в которые уходишь с головой и теряешь счёт времени. «Последний день лета» Андрея Подшибякина — именно из таких. Вот только спокойного чтения она не обещает. Скорее наоборот.

Ростов, девяностые. Бандиты, беспредел, опасные взрослые — и школьники, оказавшиеся в эпицентре этого водоворота. А потом в узнаваемую каждым реальность начинает просачиваться нечто зловещее и необъяснимое. Получается необычный сплав лихой эпохи и мистики — такой наш Стивен Кинг с ростовским колоритом.

Сюжет постоянно преподносит неожиданные повороты: кажется, что ты уже понял, что происходит, — и тут книга снова меняет правила игры. Говоришь себе: «Все, еще одна глава — и спать». И, конечно, читаешь до утра.

Книга меня настолько впечатлила, что я порекомендовала ее коллегам. В итоге благодаря ей у нас образовался читательский клуб: мы спорили, обсуждали прочитанное, делились версиями.

Цикл книг «Граф Аверин», Виктор Дашкевич

А если хочется согревающего чтения — очень советую цикл книг Виктора Дашкевича о графе Аверине.

Романы написаны в жанре магического детектива. Автор тоже мастерски строит мир, где сверхъестественное соседствует с повседневностью, но настроение здесь совсем другое: приключения, немного любви, юмор и очень тонкая психология. Герои не делятся на однозначно хороших и плохих: тот, кто выглядит злодеем, может оказаться человечнее того, кто выступает на стороне добра.

Это отличный вариант для совместного чтения или прослушивания с детьми в долгой дороге, когда хочется истории, которая увлечет всех. А аудиоверсии в исполнении Александра Клюквина — отдельное удовольствие: его голос настолько органичен в этом повествовании, что, кажется, будто сам Гермес Аверин рассказывает о своих приключениях.

Книги Виктора Дашкевича оставляют после себя нечто более ценное, чем просто впечатление от захватывающего сюжета: они учат сопереживать, замечать в людях то, что не видно с первого взгляда, и отличать настоящее добро от внешней оболочки.

Это уютное чтение в лучшем смысле слова. Настолько, что у нас даже образовался женский книжный клуб, где каждый новый роман серии ждут с нетерпением. Мы уже успели соскучиться по графу Аверину. Виктор, если вы это читаете: расскажите, когда ждать продолжения?

Я за то, чтобы читать не только книги про эмоциональный интеллект, тайм-менеджмент и саморазвитие. Иногда хорошая история дает гораздо больше: увлекает в другой мир, заставляет сопереживать, пробуждает глубокие чувства — и еще долго не отпускает.

Осень для таких путешествий — самое время.

Вирджиния Бирюкова, CEO iConText Group

«Выгорание у руководителей», Ксения Авдей

При слове «выгорание» многие уже могут закатить глаза. Но эту книгу я бы рекомендовала каждому руководителю, потому что сегодня его задача — не только самому уметь выдерживать нагрузку, но и помогать команде научиться ресурсировать себя.

Что с нами происходит на уровне психики, почему длительный стресс меняет наше состояние и поведение и какую роль в этом играют нейропроцессы? Когда руководитель понимает эту механику, разговор о ресурсе перестает быть набором советов в духе «отдохни и возьми себя в руки» и становится частью нормальной управленческой практики. Особенно важно это сейчас, когда темп работы и уровень неопределенности растут, а от людей еще сильнее ждут высокой эффективности и устойчивости.

И лично для меня эта книга отличается тем, что написана практиком, психологом и человеком, который очень много лет занимается собственным бизнесом и работает с людьми, кто им занимается.



«Дон Кихот», Мигель де Сервантес

Доктор филологических наук, профессор и популяризатор литературы Евгений Жаринов выделяет четверку ключевых архетипических героя мировой литературы: Фаус, Гамлет, Дон Жуан и Дон Кихот. Конечно, стоит изучить все, но я бы хотела остановиться на Сервантесе. Как минимум — интересно изучить произведение, которое считается первым современным романом.

По мнению испанского философа Унамуно, Дон Кихот — это испанский Христос. Влияние этого произведения настолько велико, что в Испании в конце XIX века складывается концепция под названием Кихотизм. Главный смысл кихотизма — жить не только исходя из того, каков мир, но и исходя из того, каким ты считаешь, что он должен быть.



Мне кажется, сегодня особенно важно читать «Дон Кихота» не как книгу о безумии и борьбе с ветряными мельницами, рисующимися великанами в воображении безумца, а о столкновении идеалов с реальностью. В мире, где прагматизм, эффективность и результат часто становятся единственными критериями правильности, Дон Кихот напоминает: иногда именно способность верить в невозможное и действовать вопреки обстоятельствам, позволяет миру меняться.

Анастасия Григорьева, директор по маркетингу компании getads

«Поток», Михаи Чиксентмихайи

Мы в маркетинге живем в режиме «тушим пожары». Запустили кампанию, упали метрики, срочно чиним. К концу года чувствуешь себя выжатым лимоном и думаешь, что пора в отпуск. Чиксентмихайи объясняет, почему отдых не всегда помогает. Состояние потока — это не когда ты работаешь 24/7. Это баланс между сложностью задачи и твоим навыком.

Если задача проще твоих скиллов — тебе скучно, ты выгораешь от рутины. Если сложнее — паникуешь и тревожишься.

Я пересмотрела свой подход. Перестала хвататься за всё подряд и делегировать только то, что «не горит». Теперь смотрю на задачу и честно спрашиваю себя: она меня растягивает или просто грузит? Если второе — ищем, как упростить или передать.

Книга не про продуктивность. Она про то, как не сойти с ума и кайфовать от того, что делаешь.

Кому читать: всем, кто устал бегать по кругу и хочет вернуть вкус к работе.



«Братья Карамазовы», Федор Достоевский



В бизнесе и маркетинге мы постоянно балансируем между «надо выжимать максимум здесь и сейчас» и «давайте строить долгосрочный бренд с ценностями». Часто цинизм побеждает: «рынок жесткий, все так делают, цель оправдывает средства».

Достоевский в своем главном романе на самом деле разобрал три типажа лидеров и подходов к жизни. Дмитрий — это хаос, эмоции и импульс (как тот самый маркетолог, который сливает бюджет на креатив, потому что «загорелся идеей»). Иван — холодный интеллект и цинизм. Его тезис «если Бога нет, то всё дозволено» — это идеальная иллюстрация компании без этического стержня, где ради KPI можно пойти по головам и обмануть пользователя. И Алеша — эмпатия, смыслы и умение слышать.

Самая мощная идея, которую я забрала себе в работу, — это принцип старца Зосимы: «каждый за всех и за все виноват». Если у нас в отделе упали показатели или клиент ушел к конкурентам, бесполезно искать крайнего. Значит, мы где-то не дожали с коммуникацией или процессами. Это снимает кучу токсичности и переводит фокус с поиска виноватых на починку системы.

Книга про то, что отсутствие внутренних тормозов и цинизм в долгосрочной перспективе всегда разрушают и личность, и бизнес. Иван Карамазов со своим «всё дозволено» в итоге приходит к нервному срыву.

Кому читать: фаундерам, директорам и всем, кто устал от корпоративного цинизма, ищет смыслы за пределами «просто заработать» и хочет научиться брать абсолютную ответственность за все, что происходит в его орбите.

Екатерина Прохорова, управляющий партнер агентства *feedstars

«Кино между адом и раем», Александр Митта

Не самый очевидный выбор для менеджера в рекламе, но в эпоху контента, когда мы боремся за внимание человека с фильмами, мемами и нейрослопами, понимать законы драмы просто необходимо. Книга Митты доказывает: классная история — это не случайная вспышка озарения, а математически точная структура, созданная по канонам, известным еще со времен Древней Греции. Автор дает готовую формулу управления эмоциями через конфликт, и она работает абсолютно одинаково — что в античной трагедии, что в современной рекламной интеграции.

«Имя мне — Красный», Орхан Памук

Тот случай, когда под маской исторического детектива скрывается тренажер для ума и эмпатии. История убийства в средневековом Стамбуле разворачивается на стыке глобального конфликта: традиции против инноваций, вечное ремесло против личного самовыражения.

Эта книга про умение видеть мир во всей его многогранности. Памук дает слово каждому — от великого художника до золотой монеты, показывая, что ни один взгляд не обладает абсолютной истиной. Автор сталкивает разные оптики без проповедей и коучинга. Поэтому читать это сегодня особенно полезно. Это книга про то, как не застревать в одной оптике, проверять версии, слышать разные стороны и помнить: у каждого своя правда, но не каждая правда — вся картина.

Владлен Ситников, директор по продуктам и младший партнер UMG.Team, эксперт Sostav School

«Основы маркетинга», Филип Котлер

Будучи студентом, я впервые открыл Котлера и познакомился с фундаментальной концепцией 4P, мое представление о бизнесе перевернулось. До этого момента я, как и многие, был уверен, что маркетинг — это исключительно про продвижение и рекламу. Книга наглядно доказывает, что это комплексная стратегия, где продукт, цена и дистрибуция важны не меньше. К сожалению, даже сегодня в AdTech и продуктовой разработке многие совершают ту же ошибку, сужая маркетинг до одного канала. Считаю эту базу обязательной для понимания того, как на самом деле устроены рынки.

Цикл «Основание» («Академия»), Айзек Азимов

Это не просто научная фантастика, а масштабная антология, опередившая свое время. Меня всегда восхищала идея «психоистории» науки, способной прогнозировать поведение огромных масс людей и развитие цивилизаций на тысячелетия вперед. Для всех, кто любит космос, интересуется историей, вдохновляется футуризмом и масштабным стратегическим мышлением, это абсолютный must-read. Масштаб мысли Азимова заставляет шире смотреть на любые современные технологические тренды.