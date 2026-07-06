ИИ ускорил разработку новых продуктов L'Oréal в четыре раза

Французская L'Oréal заявила, что использование искусственного интеллекта позволило сократить время разработки новых косметических продуктов примерно на 75%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента подразделения потребительских товаров Фабриса Мегарбана.

L'Oréal внедряет ИИ в исследовательские лаборатории уже около четырех лет. Алгоритмы анализируют свойства молекул, прогнозируют их влияние на кожу и волосы и помогают находить новые сочетания ингредиентов.

ИИ также помогает компании тестировать больше вариантов рецептур за меньшее время, ускоряя вывод новинок на рынок. Развитие этого направления стало частью программы по стимулированию инноваций, которую L'Oréal запустила после замедления роста продаж.

В прошлом месяце L'Oréal объявила о стратегическом сотрудничестве с OpenAI для внедрения возможностей искусственного интеллекта в клиентские сервисы, научные исследования и внутренние процессы. В рамках партнерства пользователи смогут виртуально примерять косметику, а также искать продукцию из портфеля L'Oréal прямо в чате.

Ранее сообщалось, что более четверти российских предпринимателей готовы ежегодно инвестировать до 5 млн руб. во внедрение ИИ-сервисов. При этом бизнесу пока сложно оценить, насколько быстро окупаются такие решения.