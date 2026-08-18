Британский магазин приостановил ИИ-распознавание лиц после обвинения покупателя в краже

Британская сеть супермаркетов Sainsbury's приостановила использование технологии распознавания лиц Facewatch в одном из магазинов в Лондоне после того, как обычного покупателя ошибочно приняли за магазинного вора. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел в магазине в Ист-Далвиче. 46-летний Мэтт Арнольд пришел за покупками, однако после сканирования товаров и предъявления карты лояльности к нему подошли менеджеры и попросили покинуть магазин из-за предыдущего инцидента с кражей. На мониторе видеонаблюдения покупатель заметил отметку с красным кругом вокруг своего лица.

«Мне было стыдно, даже ужасно неловко, я чувствовал себя униженным и бессильным», — отметил покупатель.

На следующий день Sainsbury's принесла ему извинения и временно отключила Facewatch в этом магазине на время расследования. При этом компания подчеркнула, что сама технология не ошиблась: система отправила корректное уведомление. Проблема возникла из-за ошибки сотрудником при его обработке.

Facewatch также подтвердила, что алгоритм сработал правильно. Компания утверждает, что Facewatch обеспечивает 99,98% точности.