Большинство российских предпринимателей готовы вкладывать в ИИ-сервисы

Более четверти российских предпринимателей готовы ежегодно инвестировать до 5 млн руб. во внедрение ИИ-сервисов. При этом бизнесу пока сложно оценить, насколько быстро окупаются такие решения. К такому выводу пришли эксперты сервиса ИИ-аналитики и автоматизации продаж «Аихаб» по итогам исследования, в котором приняли участие 1500 жителей крупных городов России.

Ожидания от автоматизации остаются прагматичными: 50% предпринимателей рассчитывают с помощью ИИ увеличить выручку, а 40% — сократить издержки. Чаще всего компании автоматизируют процессы, напрямую влияющие на доход: продажи и клиентский сервис (28%), а также маркетинг и привлечение клиентов (27%). Во внутренние процессы и документооборот ИИ внедряют 15% респондентов, в финансовый и операционный учет — 13%.

Финансовый эффект внедрения ИИ-сервисов

Главной причиной внедрения ИИ остается стремление повысить эффективность бизнеса. Половина предпринимателей рассчитывает увеличить выручку без расширения штата, а 40% ожидают снижения операционных расходов.

Еще один важный мотив — улучшение клиентского сервиса. Более трети опрошенных (37%) надеются сократить отток клиентов. Еще по 30% респондентов рассчитывают ускорить обработку обращений и повысить эффективность работы менеджеров.

ИИ-сервисы в управлении продажами

Почти половина участников исследования (45%) считает, что для эффективного управления продажами необходимо анализировать работу менеджеров. При этом 40% компаний отслеживают скорость обработки обращений, 37% — выполнение плана продаж, а 35% — качество общения с клиентами.

Предпринимателям также важны данные о причинах отказов клиентов — их анализируют 32% опрошенных. Аналитику конверсии и потерь лидов на этапах воронки используют по 22% респондентов.

Каждый четвертый предприниматель считает, что ИИ помогает выявить точки потери клиентов и выручки. Однако такие решения пока распространены ограниченно: речевую аналитику применяют лишь 22% компаний, CRM-аналитику — 20%. При этом в 42% организаций звонки и переписку с клиентами по-прежнему анализируют вручную.

В то же время данные глобального отчета Gong Labs показывают, что команды, использующие ИИ как ключевой инструмент управления выручкой, на 65% чаще повышают показатели выигранных сделок. Кроме того, компании, активно внедряющие ИИ, получают на 77% больше выручки в расчете на одного сотрудника отдела продаж.

Алексей Авдеев, СЕО сервиса ИИ-аналитики и автоматизации продаж «Аихаб»: Мы видим, что бизнес стал более взвешенно подходить к внедрению ИИ-инструментов. Компании готовы инвестировать в автоматизацию, но ждут понятного эффекта: роста выручки, снижения затрат и повышения эффективности команд. Тем, кто только начинает внедрять ИИ, стоит обратить внимание на продажи и клиентский сервис — именно эти направления быстрее всего влияют на финансовый результат бизнеса. ИИ-сервисы помогают руководителям увидеть слабые места в процессах, понять, где компания теряет деньги, и найти новые возможности для роста. Интерес к ИИ-решениям подтверждают и инвесторы. Например, мы привлекли около $1,5 млн. Эти инвестиции помогают нам развивать платформу и создавать инструменты для автоматизации продаж.

Главные барьеры в использовании ИИ-сервисов

Главным препятствием для внедрения ИИ-сервисов предприниматели по-прежнему считают стоимость технологий — такой ответ дали 25% участников исследования. Несмотря на это, бизнес продолжает инвестировать в автоматизацию: более четверти респондентов (26%) планируют вложить в такие решения от 1 до 5 млн руб., еще 47% готовы направить на эти цели до 1 млн руб.

Вместе с тем каждый пятый предприниматель признался, что испытывает сложности с оценкой окупаемости ИИ-решений. Еще 17% опасаются рисков, связанных с безопасностью данных после внедрения подобных технологий, а для 13% компаний основной проблемой остается интеграция новых сервисов в существующую ИТ-инфраструктуру.

Исследование показало, что ИИ-сервисы постепенно перестают восприниматься бизнесом как экспериментальная технология и все чаще применяются для решения повседневных задач. Предприниматели ожидают, что автоматизация поможет увеличить выручку, сократить расходы и повысить качество клиентского сервиса, при этом рассчитывая на понятный и прогнозируемый экономический эффект.