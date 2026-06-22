Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Без лишних созвонов: журнал Глабикс о коммуникациях в бизнесе

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
22.06.2026 в 10:40

L'Oréal интегрирует сервисы красоты в ChatGPT

Партнерство с OpenAI охватит виртуальные примерки, поиск продуктов и исследования кожи на базе ИИ

L'Oréal объявила о стратегическом сотрудничестве с OpenAI для внедрения возможностей искусственного интеллекта в клиентские сервисы, научные исследования и внутренние процессы. В рамках партнерства пользователи смогут виртуально примерять косметику, а также искать продукцию из портфеля L'Oréal прямо в чате.

Партнерство распространяется и на новые формы цифровой рекламы. В частности, изучаются новые способы взаимодействия брендов с потребителями в моменты поиска товара и намерения совершить покупку. Сотрудничество должно усилить персонализацию коммерческих предложений и упростить путь клиента от запроса к покупке.

Кроме коммерческих приложений, L'Oréal будет использовать научные модели OpenAI для ускорения исследований микробиома кожи и разработки новых средств. Новые модели также интегрируют в CreAItech, внутреннюю платформу для генерации контента, чтобы масштабировать производство изображений и видео при сохранении брендовой идентичности.

L'Oréal уже обучила тысячи сотрудников работе с генеративными моделями и развивает внутренние инструменты вроде L'OréalGPT. Ожидается, что партнерство с OpenAI ускорит инновации в исследованиях, маркетинге и клиентском опыте.

Ранее сообщалось, что L’Oréal завершила приобретение косметического подразделения Kering Beauté, включая парфюмерный дом House of Creed, у холдинга Kering. Сумма сделки составила 4 млрд евро.

Юлия Топольская
L'Orеal ChatGPT
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Нейросети
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.