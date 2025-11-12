Чем удивили бренды в октябре: подборка ярких кампаний месяца

Октябрь показал, что бренды не боятся экспериментов: нейросети создают наружную рекламу, кампании превращают извинения в перформансы, агентства выпускают мерч из офисных бланков, а банки геймифицируют инвестиции.

Эти и другие интересные активации осени в этом материале.

«билайн» и «Родная Речь» обучают зумеров кибербезопасности через Minecraft

«билайн» и группа компаний «Родная Речь» интегрировали искусственный интеллект в NPC Minecraft для обучения зумеров кибербезопасности. Активация, разработанная в рамках образовательной программы, позволяет игрокам осваивать основные принципы защиты в сети через игровой процесс. Виртуальный наставник помогает пользователю развивать навыки безопасности, не отвлекая от увлекательной игры. Подробнее на Sostav.

Как «Яндекс» с помощью нейросети «взломал» наружную рекламу конкурентов

Команда «Алисы» от «Яндекса» провела уникальную партизанскую акцию, «взломав» наружную рекламу и встроив скриншоты из чата с ИИ в креативы других брендов. Таким образом, они продемонстрировали, как нейросети могут эффективно генерировать слоганы и рекламные тексты. В Москве появились постеры с рекламой «Додо Пиццы», «Индилайта», X5 и других, где «Алиса» создает креативы, помогая маркетологам делегировать рутинные задачи ИИ. Подробнее на Sostav.

Как «Самокат» отпраздновал день рождения с помощью «Быстротеки» и неожиданных сюрпризов

В честь своего дня рождения «Самокат» запустил «Быстротеку» — уникальную кампанию, где скорость доставки стала главным акцентом. Видеоролики, наружная реклама и лимитированные новинки подчеркивали идею: «Самокат» доставляет не только товары, но и впечатления, которые никто не ожидает. В рамках акции появились розовые продукты, свечи в оригинальном формате и игры в приложении, за которые можно получить призы. Также в октябре прошли офлайн-мероприятия в восьми городах России с подарками и активностями для пользователей. Подробнее на Sostav.

«Вкусно — и точка» удвоила выручку с помощью завтраков, доступных весь день

Ресторан «Вкусно — и точка» на Мясницкой улице провел успешную акцию, предложив блюда из меню завтраков в течение всего дня, а не только до 10:00. В результате трафик вырос на 36% в субботу и в два раза в воскресенье. Количество заказов на доставку увеличилось в два раза, а выручка также удвоилась. Для создания утренней атмосферы были установлены фотозоны, а гостям дарили брендированные подарки. Акция, организованная с агентством GREATIVE, привлекла более 1500 участников. Подробнее на Sostav.

Start и «Известия» объединили хронику революции с кинороманом Кончаловского

В Москве раздавали репринт номера «Известий» от 26 октября 1917 года, посвященного Октябрьской революции. Этот исторический выпуск включал не только события того времени, но и сюрприз: информацию о киноромане Андрея Кончаловского «Хроники русской революции», новый эпизод которого выходит в онлайн-кинотеатре Start. 16-серийный проект рассказывает о событиях с 1905 по 1925 год, включая Первую революцию и приход Сталина к власти. Кампания привлекла внимание к истории через слияние медиаконтента и кинематографа. Подробнее на Sostav.

BBDO сделало офисную бумагу модной ироничной коллекцией мерча

Агентство BBDO выпустило коллекцию мерча, вдохновленную корпоративными бланками, с которыми сталкивается каждый сотрудник: джоб-оффером, заявлением на отпуск, авансовым отчетом и NDA. Команда назвала коллекцию haute routine и иронично соединила документы с предметами: NDA разместили на снуде, чтобы "не говорить лишнего", заявление на отпуск напечатали на чехле для чемодана, а приказ о командировке появился на дождевике.

Гонки как бизнес-платформа: как бренды интегрируются в авто- и мотоспорт

Команда Fenix Promotion Group показала, как современные авто- и мотогонки превращаются в полноценную развлекательную экосистему и бизнес-платформу. На гонках серии REC, GT CUP и Motoring зрители участвуют в дрифт-такси, трек-сессиях, экскурсиях по боксам и вертолетных полетах. Партнеры, включая Spora GT, City Sightseeing и Air Lane, получают прямой контакт с аудиторией и рост клиентской базы. Подробнее на Sostav.

«Альфа-Капитал» объявил «Капитальный забег» с маскотом Гаврюшей

«Альфа-Капитал» представил в мобильном приложении игру «Капитальный забег» с маскотом компании бычком Гаврюшей. Игроки отправляются в Капитал Сити, преодолевая препятствия, связанные с фондовым рынком, и собирая призы. Геймификация делает работу с финансами понятной и увлекательной, повышает интерес к инвестиционным продуктам и формирует новую культуру взаимодействия с пользователями. Проект продолжает опыт предыдущей игры «Капитальный прыжок», интегрируя интерактивные механики в финансовое приложение.

Фантазии Чернихова в Москве: музей и Pro-Vision показали город будущего

Еврейский музей и центр толерантности вместе с агентством Pro-Vision Communications запустили digital-кампанию в поддержку выставки «Яков Чернихов. Образы будущего». Проекты авангардиста, известного футуристическими концептами, интегрировали в знаковые столичные локации с помощью AI-рендеров. Сидинг визуализаций в городских и афишных пабликах стал виральным и получил сотни комментариев и репостов, вовлекая аудиторию в дискуссию об альтернативной архитектурной истории столицы. А также подчеркивая, что Чернихов был визионером, предсказавшим эстетику современных видов искусства — от жанрового кино до гейм-дизайна.

Японские рикиси и русские «Богатыри»: Pro-Vision Communications показало сумоистам Москву

В рамках выставки японской культуры HINODE JAPAN 2025 в Москву впервые за 60 лет прибыли рикиси — профессиональные борцы сумо. Для продвижения мероприятия агентство Pro-Vision Communications организовало медиапутешествие спортсменов по знаковым московским локациям. Сумоисты Дайки Тоёносима и Масахиро Дайкихо под прицелом камер «познакомились» с коллегами, «Богатырями» Виктора Васнецова, в Третьяковской галерее и попробовали легендарное мороженое из ГУМа.

Искусство со вкусом и пользой

Арт-агентство Everal совместно с KITCHEN превратили стенд Chupa Chups на международной ярмарке Cosmoscow в центр веселья и вдохновения. Спецпроект «Планета веселья» объединил искусство и радость, вернув 55 000 посетителей в детство. Бренд запустил новую премию Chupa Art Prize для поддержки молодых художников, а детская зона ярмарки стала интерактивной арт-площадкой с работами современных авторов, мастер-классами и презентацией книги Люси Виноград «Игры в искусство».

После ярмарки проект получил продолжение в виде онлайн-подборки доступных арт-объектов на платформе «Тео» и офлайн-выставки в лофт-квартале «Товарищество Рябовской мануфактуры». Так Chupa Chups весело и органично вошел в мир современного искусства, проявив социальную ответственность и поддержав развитие культурной среды в России.

Дом русского бильярда и «Москва» представили сет на проекте «Новые Имена» РРФ

Российский ресторанный фестиваль снова провел проект «Новые Имена». Дом русского бильярда и ресторация «Москва» устроили закрытую дегустацию осеннего сета, созданного шеф-поваром Владимиром Щепиловым. Он представил авторское путешествие по современной русской кухне через локальные продукты и традиции разных регионов. В меню были маринованная скумбрия с копченым кальмаром, ростбиф с груздями в сметане, тартар из гребешка в виноградном листе, олень с кремом из топинамбура и десерт из моркови с облепихой и белым шоколадом. Сет стал премьерой нового гастропроекта Антона Винера.

Телеканал «Ю» вывел извинения на медиафасад

Телеканал «Ю» запустил кампанию в поддержку нового сезона реалити «Дорогая, я забил», где жены уезжают на четыре дня, а мужья берут на себя все домашние обязанности, чтобы понять масштаб труда партнерши. Канал предложил мужчинам публично извиниться и пообещать перемены: на специальном лендинге можно было оставить признание, а самые искренние сообщения, оформленные как уведомления в мессенджере, выводили на медиафасад кинотеатра «Октябрь» в центре Москвы.

Телеканал «Ю» поддержал акцию ко Всемирному дню борьбы против рака молочной железы

15 октября «Ю» запустил кампанию, призванную напомнить девушкам и женщинам о важности регулярной самодиагностики и профилактических осмотров.

Аудитория телеканала «Ю» на 80% состоит из молодых женщин. При современном темпе жизни, когда девушки заняты реализацией на работе, семьей, воспитанием детьми, они часто упускают из вида не менее важное — собственное здоровье.

На своем официальном сайте «Ю» также разместил инструкцию о том, как правильно проводить самообследование и поделился ссылками на актуальную информацию о профилактике, диагностике и лечении рака груди.

Yota вывела тариф Gaming Box в офлайн вместе с Colizeum

Yota обновила тариф Gaming Box и заколлаборировалась с сетью компьютерных клубов COLIZEUM. При подключении тарифа пользователи получают около пяти бесплатных часов в клубе и могут продлевать игровое время за счет продления тарифа. Так геймеры проводят больше времени в играх вместе с командой и получают дополнительную ценность от связи. Для продвижения Colizeum разместила баннеры Yota на компьютерах, ТВ и в личных кабинетах игроков. Кампания охватила почти миллион посетителей и обеспечила более девяти миллионов контактов с брендом, усилив узнаваемость и привлекательность тарифа для активной аудитории клубов.

Мини-сериал по мотивам стажировки Journey Camp

Уже второй год подряд агентство JOURNEY в партнерстве с Высшей Школы Экономики проводит стажировку для студентов — Journey Camp. Более 70 заявок и 8 стажеров, отобранных в отделы project-менеджмента, креатива, дизайна и PR.

Чтобы заявить о проекте в индустрии, команда агентства сняла ироничный мини-сериал про Journey Camp. Через серию коротких роликов, вдохновленных стилем «Офиса», коллеги тонко подшучивают над зумерами на первой работе и своенравными кураторами стажировок. В реальности Journey Camp прошел максимально продуктивно и оставил лишь положительные эмоции. Все события сериала, конечно же, вымышлены.

От кормушки до колеса: «МТС Линк» решает задачи любого масштаба

Агентство Dinamica x D Innovate Group разместило рекламу сервиса бизнес-коммуникаций «МТС Линк» на самых нестандартных OOH-носителях. В московских парках креатив появился на кормушках для птиц с сообщением: «В этом офисе птицы решают свои задачи. А для ваших задач есть "МТС Линк"». Ранее реклама сервиса была размещена на одном из самых больших носителей в мире — колесе обозрения в китайском Хэйхэ, где белка призывала побеждать рутину. Связка нестандартного OOH и digital усилила охват и показала: «МТС Линк» подходит для задач любого масштаба.

Песня для себя: Almette и emg запустили музыкальный трибьют любви к себе

Бренд Almette и агентство emg выпустили музыкальный спецпроект — песню «С любовью к себе». Это первая коллаборация бренда в формате трека, раскрывающая идею заботы о себе через простые радости: утро без спешки, прогулку, вкусный завтрак с нежным творожным сыром. Агентство разработало концепцию, текст и звучание, где метафоры передают натуральность продукта и легкость настроения. Трек доступен на стриминговых платформах, а блогеры поддержали запуск контентом о своих маленьких ритуалах любви к себе, помогая бренду создать эмоциональную связь с аудиторией.

Путешествия завтрашнего дня: Befree и «Атом» запустили коллекцию Go:Future

Befree и «Атом» представили коллекцию Go:Future, созданную по итогам одноименного конкурса в хабе талантов Befree. Креаторы прислали более 200 работ, и 6 победителей сформировали минималистичную линейку одежды и аксессуаров для тех, кто любит быть в дороге. В коллекцию вошли водоотталкивающий рюкзак, шопер, дорожная подушка с капюшоном, «космическая» заколка и футболки с цитатами о будущем, включая слова Циолковского. Съемка лукбука прошла в индустриальном паркинге вместе с электромобилем «Атом», подчеркивая идею свободы и универсальности путешествий.

Бокс для любимого питомца: Food.ru запустил игру «Мур-комбо»

Каждый котик — личность со своим характером и привычками. Кому-то подавай уютную лежанку, а кто-то не успокоится без новой игрушки. Угодить всем непросто — но можно попробовать.

Медиаплатформа Food.ru (входит в X5 Media ) совместно с брендом полнорационного корма для кошек Katty PRO и «Пушистым клубом» «Пятёрочки» запустили мини-игру «Мур-комбо для котиков» — это уже третий сезон проекта. В нем игрокам предлагают почувствовать себя котоалхимиками: для прохождения нужно соединять предметы на игровом поле, чтобы собрать идеальный набор для виртуального питомца. На каждом уровне открывается новый персонаж: котик становится капризнее и просит все больше вещей.

Визуал проекта выполнен в цветах бренда Katty PRO, с мягкой цветовой палитрой и уютной атмосферой. Все предметы на игровом поле, от мисок до аватаров питомцев, изображены в виде объемных 3D-фигурок — как будто это настоящие игрушки, которые можно потрогать.