07.11.2025 в 15:20

Start и «Известия» выпустили исторический номер с хроникой революции 1917 года

И включили в репринт информацию о киноромане Андрея Кончаловского

Сегодня утром в разных точках Москвы можно было увидеть мальчишек-газетчиков, раздававших прохожим репринт номера «Известий» от 26 октября 1917 года. Всего было роздано 250 экземпляров номера. Читателей ждал сюрприз: в оригинальную верстку репринта включили информацию о киноромане Андрея Кончаловского «Хроники русской революции», новые серии которого выходят в онлайн-кинотеатре Start. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Start.

Start и «Известия» выпустили исторический номер с хроникой революции 1917 года Start и «Известия» выпустили исторический номер с хроникой революции 1917 года Start и «Известия» выпустили исторический номер с хроникой революции 1917 года

Выпуск от 26 октября (7 ноября по новому стилю) выбран не случайно: на страницах издания в 1917 году была описана хроника вооруженного переворота в Петрограде, известного как Октябрьская революция. Также в номере опубликовано обращение «Рабочим, солдатам и крестьянам!», в котором говорится о свержении Временного правительства. 26 октября 1917 года II Всероссийский съезд Советов провозгласил переход всей власти к Советам.

Start и «Известия» в годовщину революции решили подсветить события тех лет и напомнить, что историю можно не только читать, но и смотреть — в киноромане «Хроники русской революции». Это 16-серийный проект Андрея Кончаловского. События в сериале разворачиваются с 1905 по 1925 год — от Первой русской революции до смерти Владимира Ленина и прихода к власти Иосифа Сталина. Главные роли исполняют Юлия Высоцкая, Юра Борисов, Евгений Ткачук, Никита Ефремов и другие.

Ранее сообщалось, что Start будет снимать детско-семейные сериалы. На аудиторию с детьми приходится около 50% подписчиков онлайн-кинотеатра.

