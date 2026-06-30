Апелляционный суд встал на сторону группы АДВ, требования Дмитрия Коробкова отклонены

30 июня Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы рассмотрел спор вокруг долей в компаниях группы АДВ. По итогам разбирательства суд поддержал позицию Кирилла Коробейникова и других лиц и юрлиц группы АДВ. Апелляционная жалоба собственников группы АДВ была удовлетворена.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 3 апреля 2026 года отменено. Тогда суд первой инстанции удовлетворил иск Дмитрия Коробкова и восстановил его корпоративный контроль над рядом активов.

Апелляционная инстанция пришла к выводу, что оснований для удовлетворения требований Коробкова не было. В его иске о признании сделок по продаже долей в юрлицах группы АДВ незаключенными отказано.

Права на доли в компаниях группы АДВ, включая ООО «АДВ», ООО «АДВ Маркетинг Сервисез», ООО «НМТ» и ООО «Поинтс Лабс», остаются у прежних владельцев. Позиция ответчиков о действительности сделки была признана обоснованной.

Решение суда вступает в силу немедленно. Тем самым судебный спор по данному кругу требований завершен в апелляционной инстанции.

Дмитрий Коробков может обжаловать постановление в кассационном порядке в установленные законом сроки.

Артур Абузов, представитель АДВ: Мы рады, что суд апелляционной инстанции согласился с нашей позицией и отменил незаконное решение суда первой инстанции. Наша главная претензия к решению суда первой инстанции по этому делу — это его противоречие двум вступившим в законную силу судебным актам. Ведь это уже третий иск Коробкова со схожим предметом спора. Первые два иска — о признании сделки недействительной на основании обмана и о восстановлении корпоративного контроля — сторона Коробкова проиграла. По одному из дел нашу правоту подтвердил уже Верховный Суд. Решения по ним не подлежат оспариванию. При этом суды также признали договоры действительными и заключенными. В основу иска было положено требование Коробкова признать сделку незаключенной из-за непередачи иностранного контура компаний покупателям, хотя по факту он сам их не передал. То есть претензии должны быть у покупателей к нему, а не наоборот. Во всем этом мы видим желание Коробкова всеми способами оказать давление на покупателей и вынудить их к переговорам. Еще одним инструментом давления является установленный судами факт вывода Коробковым денежных средств в иностранные юрисдикции, который привел к аресту счетов «Хавас Медиа» на 486 млн рублей. Это и объясняет причину того, почему Коробков не передал часть компаний покупателям.

Представитель Дмитрия Коробкова: Говорить об однозначном решении или точке в споре о возврате АДВ преждевременно.



Сейчас о мотивах суда судить сложно, поскольку еще нет мотивировочной части решения, а в ходе судебного заседания сторона покупателей не ответила ни на один довод, заявленный истцом. Они также не оспаривали по существу ни один вывод суда первой инстанции, включая вывод покупателями активов из «Хавас Медиа», что сделало невозможным досогласовать и исполнить сделку продажи бизнеса в оставшейся части.



При этом в суде звучали слова господина Абузова о канадских газетах, якобы выводе средств и другие сведения о Дмитрии Коробкове, которые являются заведомо ложными. Долгое время мы наблюдали кампанию черного пиара в адрес Дмитрия Коробкова, и это же сегодня услышали в суде. Напоминаю о недопустимости распространения подобных сведений.



Далее мы ознакомимся с мотивировочной частью решения апелляции и будем обжаловать его в кассационный суд. Кассация может, в частности, отменить апелляционное постановление и оставить в силе решение суда первой инстанции, либо направить дело на новое рассмотрение.

Позиции сторон в суде



В ходе заседания представители группы АДВ заявили, что сделка по продаже бизнеса была полностью исполнена еще в феврале 2023 года. По их словам, Дмитрий Коробков получил всю согласованную сумму — около 600,2 млн рублей, а контроль над российскими компаниями перешел покупателям. Незавершенность передачи иностранного контура они объяснили необходимостью получения регуляторных согласований.



Ответчики также настаивали, что спустя три года после закрытия сделки Коробков пытается признать ее незаключенной, несмотря на фактическое исполнение обязательств. Кроме того, представители АДВ заявили о выводе более 500 млн рублей из компании иностранного контура и назвали требования истца злоупотреблением правом. Представители Дмитрия Коробкова, в свою очередь, утверждали, что продажа группы АДВ представляла собой единую сделку, включавшую российские и зарубежные активы. По их мнению, получение денежных средств не означало завершения сделки, поскольку стороны так и не согласовали передачу иностранного контура.



Сторона Коробкова утверждала, что на протяжении полутора лет предоставляла все необходимые документы для оформления сделки, тогда как покупатели неоднократно меняли ее структуру и в итоге прекратили работу над передачей зарубежных активов. По версии истца, вместо завершения сделки операционная деятельность и сотрудники иностранного бизнеса были переведены на подконтрольные покупателям структуры.

История спора



3 февраля 2023 года Дмитрий Коробков подписал пакет документов о продаже контрольных долей в российских компаниях группы АДВ партнерам — Павлу Сидорову и Кириллу Коробейникову. По итогам сделки он получил около 600,2 млн рублей и вышел из капитала российских юрлиц группы. Часть договоренностей с иностранным активами (включая структуры, связанные с Havas Media и другими активами) осталась предметом дальнейших согласований. Этот блок сделки не был полностью формализован в момент закрытия основной части.



Позже Коробков инициировал судебный спор, заявив о возможном занижении финансовых показателей при оценке бизнеса. Он требовал признать сделку недействительной и взыскать около 649 млн рублей. В мае 2025 года Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска, признав сделки по продаже долей действительными. В августе 2025 года Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение без изменения. В январе 2026 года Арбитражный суд Московского округа также отклонил жалобу Коробкова, подтвердив законность продажи долей.



Кроме того, в январе Коробков подал новый иск, в котором заявил, что сделка 2023 года должна считаться незаключенной, поскольку стороны не согласовали все существенные условия по иностранным активам. Именно этот иск стал предметом рассмотрения в 2026 году. В апреле Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования Коробкова по новому иску и восстановил его корпоративный контроль над рядом активов группы АДВ, включая доли в российских компаниях.



В том же периоде Верховный суд РФ отказал в рассмотрении кассационной жалобы по первому спору, связанному с оспариванием сделки. Это оставило в силе выводы о законности продажи долей по первоначальному иску. В результате сформировалась правовая ситуация, при которой разные судебные акты по связанным спорам дали различные оценки одному комплексу сделок по разным основаниям.