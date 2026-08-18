С покупателя заводов упаковки Amcor хотят взыскать 414 млн рублей

Прокуратура подала в Арбитражный суд Москвы иск к АО «ГС Инвестментс», которое в конце 2022 года приобрело российские активы швейцарского производителя упаковки Amcor. Сумма требований составляет 414,5 млн рублей, иск заявлен в интересах Минпромторга. Третьими лицами по делу проходят Минфин и Счетная палата. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Amcor выпускает упаковку для продуктов питания и напитков, медицинских и гигиенических товаров. В конце 2022 года компания продала предприятия в Санкт-Петербурге и Великом Новгороде за €370 млн без учета долга и денежных средств. На момент сделки «ГС Инвестментс» принадлежала бизнесмену Андрею Комарову, сейчас владельцем компании является Лидия Комарова. В СМИ ее называют матерью предпринимателя.

Детали требований пока не раскрываются. По данным «Ъ», спор, вероятно, связан с перерасчетом добровольного взноса в бюджет, который предусматривался при продаже российских активов иностранными компаниями. Инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий отметил, что сумма иска составляет менее 2% от стоимости сделки и не соответствует базовому размеру взноса того периода, поэтому разбирательство может касаться методики расчета платежа.

Гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш допустила, что в ходе проверки могли быть выявлены признаки занижения стоимости активов Amcor или некорректного учета структуры сделки. Ранее прокуратура предъявила аналогичные требования к «Илим глобал тимбер рус» на 1,81 млрд рублей — там спор возник из-за курсовой разницы при расчете бюджетного взноса.

По мнению Левицкого, два иска, поданные с интервалом в несколько недель, свидетельствуют о начале последовательной проверки ранее закрытых сделок с иностранными активами. Эксперты ожидают новых разбирательств по сделкам прошлых лет и оценивают шансы ответчиков на успешное оспаривание требований как невысокие.