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18+
18.08.2026 в 14:00

Реклама доставки за 99 центов от McDonald's признана вводящей в заблуждение

Дополнительные сборы были указаны мелким шрифтом

Австралийский Совет по стандартам рекламы признал вводящей в заблуждение серию рекламных роликов McDonald’s, в которых компания предлагала доставку заказов через приложение MyMacca’s за 99 центов. В рекламе утверждалось, что доставка McDelivery стоит 99 центов, однако покупателям дополнительно могли начисляться сервисный сбор и плата за небольшой заказ. Об этом пишет Mumbrella.

Рекламные ролики были созданы австралийским агентством Akcelo. В них спортсмены заказывали еду через приложение McDonald’s.

McDonald’s заявила, что формулировка в рекламе была корректной: 99 центов действительно составляла стоимость доставки, а дополнительная информация о других сборах присутствовала в роликах. По мнению компании, разумный потребитель должен был воспринимать 99 центов именно как стоимость доставки, а не как итоговую сумму дополнительных расходов.

Регулятор с этим не согласился. По его мнению, информация о дополнительных платежах была размещена мелким шрифтом в нижней части экрана, поэтому зрители могли не успеть ее прочитать или правильно понять. При этом основное сообщение о доставке за 99 центов могло создать впечатление, что именно эта сумма является единственной дополнительной платой за заказ.

В итоге Совет по стандартам рекламы пришел к выводу, что коммуникация нарушает требования рекламного кодекса, запрещающие вводить потребителей в заблуждение. McDonald’s, в свою очередь, заявила, что разочарована решением, но выполнит его и удалит рекламу.

Ранее британский рекламный регулятор Advertising Standards Authority (ASA) запретил рекламу M&M's с участием Желтого персонажа бренда, посчитав ее нарушающей правила продвижения продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахара.

Юлия Топольская
McDonald's
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