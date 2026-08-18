Филиппу Киркорову запретили открывать новый бизнес в России

Российскому певцу Филиппу Киркорову запретили запускать новый бизнес в России до 18 сентября 2028 года. Причина — недостоверные данные, которые внесли в ЕГРЮЛ две компании артиста. Об этом пишет РИА Новости.

Компания «Филипп Киркоров Корпорейшн» прекратила свою деятельность, а «Филл фо ю», торгующая одеждой, обувью и другими товарами, неправильно указала адрес.

Гендиректору «Филл фо ю» Арсену Айрапетову, который несколько лет был стилистом Филиппа Киркорова, запрещено запускать новый бизнес до конца октября 2027 года.

У певца есть еще несколько компаний: первая ведет деятельность в области исполнительных искусств, вторая работает в сфере радиовещания, третья занимается строительством жилых и нежилых зданий.