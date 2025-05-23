Желание покинуть Россию и отсутствие покупателей: суд мотивировал решение в споре Коробкова и АДВ

Московский Арбитражный суд опубликовал решение по иску Дмитрия Коробкова к АДВ . Истец требовал от ООО «Альянс КС», а также совладельцев компании Кирилла Коробейникова и Павла Сидорова вернуть доли в бизнесе, полученные в следствии искажения информации о финансовом состоянии компании.

Иск об оспаривании сделки, заключенной в феврале 2023 года, был подан Коробковым в ноябре 2024 года. В результате нескольких судебных заседаний суд отказал в признании договоров купли-продажи недействительными и подтвердил их законность.

Так, истец утверждал, что при продаже ему были предоставлены недостоверные прогнозные сведения о прибыли группы АДВ за 2022 год, что могло повлиять на его решение и нерыночную цену сделки. Однако суд отметил, что прогнозные данные не являются официальной бухгалтерской отчетностью и не могут служить основанием для признания сделки недействительной по причине обмана. Коробков, как мажоритарный владелец бизнеса, сам имел полный доступ к бухгалтерской отчетности и другим документам компании, более того, должен был проявлять активную заинтересованность делами юридического лица в целях соблюдения экономических интересов общества в целом.

В постановлении также отмечается, что решение о продаже бизнеса не по рыночной цене было сформировано с учетом отсутствия других покупателей. В частности, в июне 2022 года Коробков сообщил о намерении «возобновить диалог» с потенциальным покупателем на приобретение IPG Mediabrands и агентства UM, входящих в АДВ. В сентябре 2022 года переговоры о продаже доли в бизнесе Коробков вел с владельцем Игроник Никитой Пипко, однако от него «воодушевляющего коммерческого предложения не получил». Также сделка обсуждалась с Дмитрием Гореликом из MGCom и Сбербанком. Эти переговоры также не привели к предложению. В результате, не найдя покупателей среди третьих лиц, Коробков предложил своим миноритарным партнерам приобрести актив.

Кроме того, суд отметил желание Коробкова в кратчайшие сроки покинуть территорию РФ после начала СВО вследствие личных обстоятельств, а также наличия у него статуса резидента Европейского союза. В итоге, суд решил, что Коробков хотел быстрее выйти из бизнеса, продав актив по цене, достигнутой соглашением сторон, что не является злоупотреблением или актом недобросовестных действий ответчиков.