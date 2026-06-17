От зрителя до соавтора: главные бренд-активации мая

В мае компании превращали семейные архивы пользователей в федеральные кампании, интегрировались в футбол, выпускали коллекционный мерч, открывали новые форматы магазинов и объединяли поколения вокруг совместного творчества. Бренды продолжают стремятся вовлечь аудиторию в общий опыт через эмоции, комьюнити, культуру и соучастие. Sostav собрал самые яркие активации месяца.

START превратил зрителей в героев кампании

Премьера семейной драмы «Время Счастливых» на START и Okko стала основой масштабного спецпроекта, реализованного вместе с «Одноклассниками» и МАЕР. Пользователям предложили поделиться семейными фотографиями и историями с хештегом #времясчастливыхсемейроссии, создав большой digital-фотоальбом. За пять недель участники загрузили более 10 тыс. снимков. Лучшие кадры появились в специальном видеоальбоме на START и на медиафасадах МАЕР в 11 городах России. По данным организаторов, кампанию увидели около 2 млн человек в outdoor, а суммарный охват проекта в digital и наружной рекламе составил 19,1 млн. Подробнее на Sostav.

Красная карточка как билет домой: «Этажи» интегрировались в медиафутбол

Агентство недвижимости «Этажи» стало партнером одной из крупнейших российских медиафутбольных лиг. В рамках кампании, разработанной Soda, бренд появился на красных карточках, которые судьи показывают игрокам во время матчей. Идея строится на простой ассоциации: удаление с поля означает, что футболист отправляется домой, а дом — территория «Этажей». Интеграция продолжилась в комментаторских эфирах и соцсетях спортивных медиа. В агентстве рассчитывают, что проект получит дополнительный охват благодаря вирусному потенциалу удалений, которые часто становятся самыми обсуждаемыми моментами матчей. Подробнее на Sostav.

«Перекрёсток» предлагает покупателям уйти от рациональности и «включить "хочу!"»

Торговая сеть «Перекрёсток» представила новую креативную рамку бренда — «Включай “хочу!”», разработанную агентством Contrapunto . Платформа отражает переход от коммуникации о товарах и ценах к разговору об эмоциях, впечатлениях и образе жизни. В основе концепции — идея превращения похода в супермаркет в гастрономический опыт, а еды — в источник удовольствия и вдохновения. Новый подход получил и визуальное воплощение: бренд делает ставку на динамичные lifestyle-сюжеты и использование сотрудников сети в рекламных материалах. Коммуникация адаптирована под разные аудитории — от молодых покупателей до семей и людей старшего возраста. Подробнее на Sostav.

К чемпионату мира — с кофе и карточками: «Чемпионат» выпустил футбольную коллекцию со «Сварщицей Екатериной»

Спортивный портал «Чемпионат» и обжарщик кофе «Сварщица Екатерина» представили лимитированную коллекцию кофейных наборов к чемпионату мира по футболу 2026 года. В серию вошли три ассорти фильтр-пакетов с зерном из Бразилии, Колумбии, Перу, Боливии и других стран кофейного пояса. Дополнением стали коллекционные карточки с победителями всех чемпионатов мира, вдохновленные культовыми футбольными альбомами, а также сетка плей-офф с наклейками национальных сборных. Кроме того, вместе с брендом посуды Mebe партнеры выпустили ограниченную серию фарфоровых стаканов для заваривания кофе, оформленных в футуристической эстетике. Подробнее на Sostav.

«Буквоед» открыл первый магазин в стиле книжного ар-деко и обновил бренд

Сеть книжных магазинов «Буквоед» представила новый формат магазинов, построенный вокруг концепции «книжного ар-деко». Первая точка открылась в петербургском МФТРК «ГОЛЛИВУД», а до конца года компания планирует запустить 30−40 магазинов в обновленном формате. Концепция, разработанная совместно с архитектурным бюро «Бюро Мартен», делает ставку на атмосферу, дизайн и эмоциональный опыт, который невозможно воспроизвести в онлайн-торговле. Интерьеры оформлены с использованием дерева, теплого металла и мягкого света. Вместе с пространством обновился и логотип бренда. По данным компании, новый магазин уже показывает самые высокие в сети конверсию и средний чек, подтверждая интерес аудитории к новому подходу.

«Островок» и The Act собрали летний тревел-набор

Сервис «Островок» и бренд The Act запустили летнюю коллаборацию о путешествиях и заботе о себе, объединив контентные, digital- и инфлюенс-механики. В рамках проекта бренды выпустили коллекционный журнал с идеями поездок, тревел-гидом и бьюти-советами, а также интерактивный тест, который подбирает сценарий отпуска, направления и чек-лист косметички. Дополнением стал лимитированный бьюти-кит в формате дорожного чемоданчика. Проект рассчитан на молодую аудиторию и выстраивает персонализированный путь от вдохновения до выбора отеля и сборов в поездку.

hh.ru и «Спортс"» превратили комментарии к футболу в работу мечты

hh.ru и «Спортс"» запустили спецпроект «Диванные комментаторы» к Чемпионату мира по футболу 2026. Через реальную вакансию на hh.ru от «Спортс"» отберут двух болельщиков, которые во время турнира будут вести обсуждения матчей на площадках издания. Идея основана на инсайте: для фанатов просмотр футбола — это полноценная работа с анализом, спорами и постоянным комментированием. Проект включает брендированные посты после матчей, активность в соцсетях и конкурсы среди пользователей, а также итоговый выпуск с разбором турнира вместе с экспертами и комментаторами «Спортс"».

Ballu сделал ставку на профессионалов

Ballu запустил федеральную digital-кампанию в категории бытовых сплит-систем. В основе коммуникации — доверие профессионального сообщества: по результатам опроса, 8 из 10 монтажников рекомендуют бренд своим клиентам. Креатив строится вокруг идеи экспертного выбора и слогана «кондиционер, который выбирают самые строгие и требовательные покупатели». Кампания охватывает digital-каналы, отраслевые медиа и партнерскую экосистему «Русклимата», а также включает лендинг с моделями техники и рекомендациями специалистов. Акцент сделан на реальном опыте использования и влиянии профессионалов на потребительские решения.

Искусство в повседневности: Zeytz и «Новый Иерусалим» выпустили мерч к выставке Константина Горбатова

Агентство Zeytz совместно с музеем «Новый Иерусалим» представили коллекцию мерча к выставке «(НЕ)известный Константин Горбатов», приуроченной к 150-летию художника. В линейку вошли предметы с работами русского импрессиониста, адаптированными для повседневного использования: шоперы, косметички, шелковые платки, таблетницы, деревянные магниты и другие аксессуары. Коллекция объединяет музейный контент и лайфстайл-формат, делая искусство более доступным и встроенным в ежедневную рутину.

Zeytz и ГМИИ им. А.С. Пушкина выпустили коллекцию к выставке Барятинских

Zeytz совместно с ГМИИ им. А.С. Пушкина представил линейку сувениров к выставке «Князья Барятинские. Искусство для наследников». В коллекцию вошли предметы с изображениями работ из собрания семьи Барятинских, адаптированные под повседневное использование: веера, чайные пары в подарочных коробках, альбомы для записей в замшевых обложках и другие аксессуары. Проект объединяет музейное наследие и предметный дизайн, превращая искусство в часть повседневной эстетики.

Завтрак как лайфстайл: «Перекрёсток» и EGGSELLENT запустили ко-бренд меню

«Перекрёсток» совместно с проектом завтраков EGGSELLENT представили линейку готовых блюд под брендом Select. В коллекцию вошли девять позиций, созданных специально для сети: от омлета «Париж-Марракеш» с фетой и хариссой до сэндвич-бриоши «Двойной сыр», боула «Утро чемпиона» с креветками и необычного чизкейка на основе пшенной каши. Линейка ориентирована на жителей мегаполисов, которым важно быстрое, но качественное и вкусное питание, и продолжает тренд на превращение завтрака в элемент городского лайфстайла.

«Т-Банк» и Colizeum запускают совместные активности для геймеров

«Т-Банк» и сеть киберспортивных арен и клубов Colizeum объявили о сотрудничестве в области развития цифровых сервисов и специальных предложений для игрового сообщества.

Также «Т-Банк» выпустит тематический набор открыток для денежных переводов, посвященный игровой культуре, а также лимитированную серию платежных стикеров «T-Pay», созданную специально для поклонников видеоигр и киберспорта.

«Точка Банк» вывел любимые локальные бизнесы россиян на билборды

Ко Дню предпринимателя «Точка Банк» запустил федеральную кампанию в поддержку малого бизнеса. Сотрудники банка рассказали о любимых локальных проектах — от кофеен до цветочных магазинов, а их истории появились на билбордах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и других городах. Второй частью инициативы стала экскурсия по московским малым бизнесам с участием Сергея Мезенцева и блогеров, которые познакомились с предпринимателями и рассказали об их проектах своей аудитории. Кампания призвана напомнить, что будущее локального бизнеса во многом зависит от ежедневного выбора и поддержки клиентов.

«Пятёрочка» предложила зумерам связать «чехлы будущего» вместе с бабушками

В «Магазине будущего» «Пятёрочки» в Санкт-Петербурге прошёл мастер-класс по созданию «Чехлов будущего» — аксессуаров, сочетающих современный дизайн и традиционное вязание крючком. Проект был реализован совместно с участниками программы «Старшие» фонда «Добрый Город Петербург». Участники разных поколений создали более 30 вязаных аксессуаров, которые можно использовать как чехол для смартфона, мини-сумку или декоративный обвес. В компании отмечают, что проект стал способом объединить современные технологии, тренды и ремесленные практики, а также наладить диалог между поколениями через совместное творчество.