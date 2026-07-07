87% российских компаний применяют ИИ в корпоративном обучении

Большинство компаний уже применяют искусственный интеллект в корпоративном обучении. Так, 72% опрошенных представителей компаний сообщили, что используют ИИ-инструменты для подготовки собственных учебных материалов. Такие данные содержатся в исследовании «МТС Линк», поступившем в Sostav.

Вторым по популярности сценарием стало планирование обучения и генерация идей — этот вариант указали 52% респондентов. Еще 31% компаний применяют ИИ для автоматизации проверки знаний, а 30% используют технологии для адаптации готовых материалов под разные должности и уровни сотрудников.

Некоторые компании уже экспериментируют с более продвинутыми решениями. Так, 9% респондентов тестируют цифровых аватаров для проведения вебинаров. Такие инструменты позволяют быстрее создавать видеоконтент и сокращают нагрузку на экспертов.

Полностью отказаться от использования ИИ в корпоративном обучении пока готовы немногие: только 13% HR-директоров и специалистов заявили, что в их компаниях такие технологии не применяются.

В целом отношение HR-профессионалов к развитию ИИ в обучении остается позитивным. 35% считают, что искусственный интеллект способен существенно изменить эффективность корпоративного обучения, а 43% ожидают точечных улучшений процессов. При этом 16% респондентов считают влияние технологии переоцененным.

Наиболее востребованными компетенциями для работы с ИИ участники исследования назвали управление ИИ-ассистентами и агентами, а также создание мультимедийного контента с помощью генеративных нейросетей — оба навыка отметили по 62% опрошенных. Почти столько же респондентов (61%) считают важным умение использовать ИИ для проверки знаний. Еще 55% HR-директоров и специалистов выделили анализ эффективности обучения с помощью искусственного интеллекта.

Среди других перспективных компетенций — создание персонализированных траектрий развития с использованием ИИ (46%) и оценка качества и безопасности контента, созданного нейросетями (39%). При этом только 3% участников исследования считают, что специалистам по обучению в ближайшие годы не понадобятся новые навыки работы с искусственным интеллектом.

Екатерина Прокушева, HR-директор «МТС Линк»: Искусственный интеллект берет на себя все больше задач — от помощи в поиске идей до автоматизации создания видеоконтента. Технологии уже сокращают объем ручного труда, позволяя сосредоточить усилия сотрудников на задачах, где особенно важны экспертность и стратегический подход. Но чтобы ИИ приносил реальную пользу на системном уровне, недостаточно просто внедрить новые инструменты. На HR-команды возлагается большая ответственность: помочь персоналу освоить технологию, преодолеть сопротивление изменениям, сформировать комфортную среду для работы с ИИ и постепенно адаптировать бизнес-процессы под новые возможности".

Ранее сообщалось, что в России формируется новый профессиональный сегмент, связанный с развитием искусственного интеллекта. Так, компании начали активно нанимать специалистов по продвижению в нейросетях.