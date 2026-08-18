Треть россиян считают, что нужно ежегодно проходить обучение

37% опрошенных россиян считают, что нужно ежегодно проходить обучение, осваивать новые навыки, чтобы не отставать от жизни. 33% говорят о необходимости раз в несколько лет проходить обучение, курсы повышения квалификации. 20% полагают, что в дополнительном обучении нет необходимости, если есть хорошее базовое образование и открытость новому. Таковы данные ВЦИОМ.

31% респондентов за последний год проходили обучение, связанное или не связанное с работой. 68% не проходили. Чаще всего о прохождении обучения говорили представители поколения цифры (рожденные в 2001 году и позднее), реже всего — поколение застоя (1948−1967 годы).

Также чащего всего об обучении за последний год говорили респонденты с незаконченным высшим, высшим образованием, с двумя или более дипломами о высшем образовании (42%); жители Москвы, Санкт-Петербурга (52%) и городов-миллионников (36%).

Из тех, кто проходил обучение за последние 12 месяцев, у 31% оно заняло до трех месяцев, у 21% — до одной недели, у 19% — больше года, у 14% — до шести месяцев, у 13% — один день.

У 58% респондентов обучение было бесплатным. 10% потратили на него больше 100 тыс. руб., 9% — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., 7% — от 25 тыс. до 50 тыс. руб., 6% — от 3 тыс. до 10 тыс. руб., 5% — от 10 тыс. до 25 тыс. руб., 2% — до 3 тыс. руб.

28% интервьюируемых намерены научиться для себя или для работы чему-то новому в течение ближайшего года, 11% — в ближайшие два-три года, 3% — через три года или позже. У 54% нет таких планов.

В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.