В России появились вакансии специалистов по продвижению в нейросетях

В России формируется новый профессиональный сегмент, связанный с развитием искусственного интеллекта. Так, компании начали активно нанимать специалистов по продвижению в нейросетях. На рынке уже открыто более 100 вакансий для руководителей и менеджеров этого направления, сообщает РИА Новости.

Основная задача таких специалистов — повысить видимость брендов в ответах ИИ-сервисов и чат-ботов. Для этого они работают над структурой и качеством контента, его цитируемостью, присутствием на авторитетных площадках, а также адаптацией материалов под алгоритмы искусственного интеллекта.

Эксперты отмечают, что в России уже действует как минимум десять агентств, предлагающих услуги по «нейросетевому продвижению». Стоимость комплексного сопровождения для крупного бизнеса может достигать 1−2 млн руб. в месяц.

Появление таких вакансий отражает общий сдвиг на рынке труда: компании начинают учитывать влияние ИИ-платформ на информационную среду и формируют новые компетенции для работы с цифровыми и алгоритмическими каналами продвижения.

Ранее сообщалось, что каждая пятая вакансия в маркетинге требует навыков работы с ИИ.