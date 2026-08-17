Больше трети удаленщиков отдают задачи нейросетям

51% российских удаленных сотрудников частично разгружают свой рабочий график за счет сторонней помощи или автоматизации (из них 41% периодически передают другим людям или цифровым инструментам часть профессиональных задач, 10% — на регулярной основе). 49% выполняют весь объем работы самостоятельно. Таковы данные опроса, проведенного «Анкетологом».

Среди тех сотрудников, кто практикует делегирование обязанностей, 49% передают задачи коллегам по команде, 37% — искусственному интеллекту (ИИ-помощникам и чат-ботам), 31% — подчиненным, 14% — внешним подрядчикам или фрилансерам.

Чаще всего вне офиса делегируют рутинные и повторяющиеся задачи (45%); задачи, на выполнение которых не хватает личного времени (32%); анализ и обработку данных (31%); работу, требующую специальных профессиональных компетенций (29%). Реже всего удаленщики делегируют коммуникацию с клиентами или партнерами (17%), генерацию идей и креативов (16%), организационные вопросы (12%).

71% опрошенных демонстрируют пиковую продуктивность в условиях автономии и доверия. 2% считают полезными жесткие регламенты и тотальный контроль. Свобода мотивирует 32% респондентов брать на себя больше ответственности.

45% интервьюируемых рассказали, что их продуктивность на удаленке выше, чем в офисе. 39% не заметили изменений в своей эффективности. 16% сообщили о снижении показателей.

Главными преимуществами удаленного формата россияне назвали экономию времени на дорогу (68%), возможность совмещать работу с личными делами (59%) и трудиться из любого места (56%), комфортную обстановку (54%), экономию на поездках в офис и обедах (53%), самостоятельное планирование рабочего дня (50%), гибкий график (49%), наличие меньшего количества отвлекающих факторов (40%) и отсутствие давления со стороны руководства (36%).

Основные сложности удаленки: нехватка живого общения с коллегами (35%); размытие рабочих границ, из-за чего трудовой процесс смешивается с личным временем (30%); нехватка обратной связи (19%); чувство изоляции и одиночества (17%); ограниченный карьерный рост из-за меньшей видимости для руководства (14%); отсутствие возможности «подглядеть» за работой других (13%). Еще 25% не испытывают никаких трудностей при дистанционной работе.

У 44% опрошенных общая продолжительность рабочего дня на удаленке по сравнению с офисом не изменилась. У 30% трудовой день увеличился: у 19% — на один-два часа, у 11% — на два часа и более. У 25% длительность рабочего дня сократилась: у 17% он стал немного короче, у 8% — значительно короче.

27% респондентов задерживаются после окончания рабочего дня несколько раз в месяц, 26% — несколько раз в неделю, 13% — почти каждый день, 23% — реже одного раза в месяц. 12% никогда не задерживаются после работы.

В опросе участвовало больше 1,5 тыс. россиян, работающих удаленно или в гибридном формате.

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