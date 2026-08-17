Женщины укрепляют позиции в бизнесе и все чаще выходят в традиционно мужские отрасли

В России уже около 2 млн женщин ведут бизнес в статусе индивидуальных предпринимателей (ИП). По подсчетам аналитиков «Точка Банка», с 2020-го по 2026 год их доля среди всех ИП увеличилась с 39% до 41%.

Женщины чаще открывают собственное дело позже мужчин — в среднем в 37 лет против 35−36 лет. При этом самые молодые предпринимательницы работают в производстве фильмов и видеомонтаже, где средний возраст составляет 32−33 года, а после 40 лет чаще выбирают недвижимость, торговлю и бухгалтерские услуги.

Наиболее высокая доля женщин-предпринимателей зафиксирована в Южном и Сибирском федеральных округах — по 43%, а также на Дальнем Востоке — 42%. Лидером по динамике стала Карачаево-Черкесия, где показатель вырос с 38% до 45% за пять лет.

Как считали В основе исследования — данные о женщинах, ведущих бизнес в России за последние пять лет. Число предпринимательниц рассчитано по ЕГРИП, возраст и обороты — по данным клиентов «Точка Банка». Данные актуальны на начало августа 2026 года. Для репрезентативности из анализа исключили сферы, где женщинами открыто менее 300 ИП.

Самыми «женскими» направлениями бизнеса остаются дошкольное образование, бухгалтерский учет и индустрия красоты: в каждой из этих сфер женщины владеют 87−88% открытых ИП. Высока их доля и в производстве бижутерии, одежды и аксессуаров — 77−78%.

Одновременно предпринимательницы осваивают отрасли, которые традиционно считались мужскими. Наибольший относительный рост зафиксирован в детективной деятельности (доля женщин увеличилась с 7 до 11%) и производстве изделий из гипса, бетона и цемента (с 20 до 31%) — в обоих случаях показатель вырос на 59%.

Заметные изменения происходят и в IT. За пять лет доля женщин выросла в обработке данных с 29% до 44%, в сегменте веб-порталов — на 40%, а в разработке программного обеспечения — с 14% до 17%.

В производственном секторе наиболее активно растет женское предпринимательство в легкой и пищевой промышленности. Доля женщин увеличилась на 35% в производстве керамической посуды и декора, на 33% — в кондитерской отрасли и на 31% — в хлебопекарном производстве.

При этом некоторые традиционно женские направления становятся более гендерно нейтральными. Например, в производстве верхней одежды доля женщин снизилась на 6,7%, а в производстве одежды из кожи — на 5,6%, что связано с ростом числа мужчин в этих сегментах.

Несмотря на то что в среднем обороты мужского бизнеса остаются выше женских на 31%, в ряде отраслей предпринимательницы опережают мужчин. Самое заметное преимущество наблюдается в курьерской деятельности, где их оборот выше на 71% по среднему и на 100% по медиане, хотя мужчин в сфере больше.

Кроме того, высокие обороты у женщин в торговле автотранспортом и пассажирских и грузовых перевозках, в частности в такси: по среднему выше на 117%, по медиане — на 76%.