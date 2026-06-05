Звезды, мемы и искусственный интеллект: что реклама показала в мае

Май оказался богат на рекламные эксперименты. Бренды отправляли зрителей в альтернативные реальности, превращали советы об акне в навязчивый хор, снимали автомобильные экшены без автомобилей и объясняли преимущества продуктов через знакомые жизненные ситуации. В ход шли знаменитости, искусственный интеллект, эстетика брейнрота и даже мечты о победе на чемпионате мира по футболу. Sostav собрал самые заметные ролики месяца.

Леонид Агутин выбрал лучший томат в новой кампании «ЭКО-культуры»

Агрохолдинг «ЭКО-культура» запустил федеральную ТВ-кампанию, посвященную вкусу свежих томатов. В центре сюжета — Леонид Агутин, который пробует разные помидоры и выбирает лучший, опираясь исключительно на собственные ощущения. Так бренд стремится изменить привычный подход к выбору овощей, который чаще строится на цене или внешнем виде.

Авторы кампании отказались от традиционных рекламных приемов и сосредоточились на формате «честной дегустации». В кадре остаются только продукт, реакция артиста и момент выбора. По задумке команды, Агутин выступает не как классический амбассадор, а как человек, которому доверяют собственную оценку вкуса. Подробнее на Sostav.

S7 Airlines посвятил новую кампанию тарифу «Эконом Стандарт»

S7 Airlines запустил рекламную кампанию, посвященную тарифу «Эконом Стандарт». Кампания реализуется в формате 360 совместно с агентством United Partners. Основной фокус сделан на диджитал-каналы, без использования традиционного ТВ.

Визуальная концепция построена на минимализме и обновленном фирменном стиле авиакомпании с характерными лаймовыми акцентами. Лицом кампании стал актер Даниил Воробьев. Главный ролик снял режиссер Ладо Кватания, а продакшеном занималось бюро «Рабочее название». В 20-секундном видео показаны три знакомые путешественникам ситуации, для съемок которых команда построила декорацию самолета. Подробнее на Sostav.

«Азелик» превратил советы об акне в навязчивый шум

«Азелик» совместно с агентством Contrapunto запустил рекламную кампанию, посвященную проблеме непрошеных советов, с которыми регулярно сталкиваются люди с акне. В центре сюжета — героиня, которую повсюду преследуют рекомендации окружающих о том, как избавиться от прыщей. Постепенно эти комментарии превращаются в навязчивый шум.

В основе коммуникации лежит инсайт о том, что советы от друзей, родственников и случайных знакомых часто сопровождают людей с проблемной кожей, несмотря на их сомнительную эффективность. Для создания образов «советчиков» команда использовала сочетание motion capture и ИИ-графики. Актрис предварительно сняли в игровых сценах, после чего их мимику и эмоции перенесли на сгенерированных персонажей. Подробнее на Sostav.

HAVAL ответил на главные вопросы водителей

HAVAL совместно с BBDO представил рекламную кампанию обновленного кроссовера HAVAL H3. В ее основе — вопросы, которые потенциальные покупатели чаще всего задают перед выбором автомобиля: о мощности, надежности, комфорте, полном приводе и возможностях машины в разных дорожных условиях.

В ролике голос за кадром отвечает на вопросы героев, рассказывая о ключевых особенностях полноприводного HAVAL H3 2026 года. По словам команды проекта, акцент сделали не на традиционных автомобильных съемках, а на живом общении с аудиторией. Подробнее на Sostav.

Азамат Мусагалиев сменил оператора в новой кампании МТС

МТС запустила федеральную рекламную кампанию в поддержку финансового сервиса «МТС Деньги», который доступен в приложении «Мой МТС». В центре коммуникации — серия роликов с участием новых амбассадоров бренда: Азамата Мусагалиева, Ивана Абрамова и Ани Чиповской.

Для каждого героя создали отдельный образ. По сюжету Иван Абрамов становится создателем общества по сохранению русского языка, Аня Чиповская демонстрирует знание японского, а Азамат Мусагалиев тайно переходит в МТС от другого оператора. Таким образом бренд обыгрывает идею неожиданных открытий и нестандартных решений. Подробнее на Sostav.

ad.nomad превратил рекламу моторного масла в экшен с интригой

После ухода с российского рынка ряда международных брендов моторных масел перед ROLF стояла задача рассказать владельцам премиальных автомобилей о продукте ROLF ULTRA, не используя в рекламе конкретные автомобильные марки. Для решения этой задачи агентство ad.nomad отказалось от традиционной продуктовой коммуникации и сделало ставку на сюжетный экшен.

В основе ролика — погоня между несколькими автомобилями, выполненная полностью в компьютерной графике. Авторы сознательно использовали приемы, характерные для автомобильного кино: динамичный монтаж, низкие пролеты камеры и постоянное ощущение скорости. Интрига сохраняется до финала, где зрителю раскрывают связь происходящего с продуктом. Подробнее на Sostav.

«Шоро» рассказал о дружбе зумеров через эстетику брейнрота

Бренд воды «Шоро» из Кыргыстана представил новый ролик для линейки воды со вкусами Legend, продолжив коммуникацию с аудиторией зумеров. В центре новой кампании — тема дружбы, которая, по данным исследований, остается одной из важных ценностей для молодого поколения.

Креатив разработало агентство «Восход». Для реализации фантастического сценария команда использовала технологии искусственного интеллекта. Визуальный стиль ролика вдохновлен эстетикой брейнрота — намеренно абсурдного и «некачественного» интернет-контента, популярного среди молодежной аудитории.

TBC Bank Uzbekistan представил мир, где Узбекистан выиграл ЧМ-2026

TBC Bank Uzbekistan и агентство «Восход» выпустили кампанию, посвященную историческому выходу сборной Узбекистана в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026 года. В центре сюжета — альтернативная реальность, в которой национальная команда не просто участвует в турнире, а становится его победителем.

Авторы предлагают зрителям представить мир, где сбывается мечта миллионов болельщиков. В этой версии будущего капитан сборной Узбекистана Элдор Шомуродов становится героем рекламных щитов, а футбольный триумф превращается в национальный праздник. Поводом для кампании стал первый в истории выход сборной Узбекистана на чемпионат мира, который уже стал одним из главных спортивных событий для страны.