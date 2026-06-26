Зумеры выбирают бытовую технику по дизайну

Покупка крупной бытовой техники — холодильника, стиральной машины или духовки — остается существенной статьей расходов. Согласно данным YouGov Profiles, подход к выбору таких товаров заметно отличается в зависимости от поколения, хотя базовые критерии остаются общими.

Так, цена остается безусловным лидером среди критериев выбора для всех поколений. Так, ее важность отмечают 85% взрослых американцев, 82% среди поколения Z, 82% миллениалов, 86% поколения X, 88% бэби-бумеров и 85% представителей «молчаливого поколения».

Однако с возрастом заметно растет значимость бренда. В среднем 50% американцев считают бренд важным фактором при покупке бытовой техники. Однако среди поколения Z таких 42%, среди миллениалов — 48%, поколения X — 51%, бэби-бумеров — 57%, а среди «молчаливого поколения» — уже 58%. Это показывает, что старшие покупатели чаще опираются на репутацию производителя и накопленный опыт взаимодействия с брендом.

Существенные различия наблюдаются и в источниках информации. Отзывы потребителей важны для 47% американцев, при этом почти половина представителей поколения Z и миллениалов (по 49%) ориентируются на них при выборе. Среди бэби-бумеров этот показатель составляет 48%, среди поколения X — 44%, а среди «молчаливого поколения» — 40%.

В то же время пожилые потребители чаще обращают внимание на сервис: его важность отмечают 16% поколения Z, 17% миллениалов и 19% поколения X против 25% у бэби-бумеров и 34% у «молчаливого поколения».

Отдельно выделяется фактор дизайна. Хотя он не является ключевым для большинства покупателей, молодые поколения чаще учитывают внешний вид техники: стиль и дизайн важны для 35% миллениалов и 34% представителей поколения Z, тогда как среди «молчаливого поколения» этот показатель составляет 24%.

Таким образом, молодые потребители чаще совмещают функциональные требования с эстетикой, тогда как старшие поколения делают ставку на бренд, надежность и уровень обслуживания.

Ранее сообщалось, что лояльность поколения Z к брендам носит условный характер и во многом зависит от выгоды. Хотя более 70% молодых потребителей считают себя лояльными, более половины (55%) готовы сменить бренд, если найдут более выгодное предложение.