30.03.2026 в 06:10

Zhara Music вернулся на рынок спустя три года после продажи

Бренд перезапустили после продажи компании Warner Music Group

Музыкальный проект Zhara Music, проданный в 2021 году международному мейджору Warner Music Group, получит новую жизнь. Его бывшие владельцы решили возобновить деятельность бренда, оформив в конце марта юридическое лицо ООО «Жара Мьюзик», пишет «Коммерсант».

Совладельцами компании стали экс-топ-менеджер Warner Music Бахтияр Алиев и артист Эмин Агаларов — каждому принадлежит по 50% бизнеса. Руководителем новой структуры назначен Николай Салмин, который уже сотрудничает с Алиевым в других проектах, включая дистрибуционную компанию Ovokacho.

Источники на рынке оценивают возможные инвестиции в запуск лейбла на уровне около 300 млн руб. Участников рынка полагают, что цифровую дистрибуцию нового лейбла будет обеспечивать Ovokacho — партнер, уже задействованный в работе с другим активом Алиева. Этот лейбл сотрудничает с рядом известных исполнителей и зарекомендовал себя как успешная площадка для продвижения артистов.

История проекта восходит к 2017 году, когда Алиев запустил Siyah Music. Позже, в партнерстве с Эмином Агаларовым, он трансформировался в Zhara Music. В 2021 году лейбл был продан Warner Music Group и переименован в Atlantic Records Russia, с расчетом на развитие российских исполнителей за рубежом.

Ранее сообщалось, что на российских музыкальных стримингах стремительно набирают популярность треки, созданные с помощью нейросетей. Стриминги уже начали запускать отдельные плейлисты, посвященные музыке, созданной с использованием ИИ.

