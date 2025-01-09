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09.01.2025 в 12:40

Бывший топ-менеджер Warner Music в России запустил нового дистрибьютора

Ovokacho заключила соглашения с музыкальными стримингами на поставку контента

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Глава лейбла Lotus Music Бахтияр Алиев, который ранее руководил принадлежащим Warner Music лейблом Atlantic Records Russia, запустил нового дистрибьютора — Ovokacho. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Компания будет работать с Lotus Music (в числе артистов — Emin, HammAli & Navai и Slava Marlow) и другими лейблами. Ovokacho уже подписала прямые контракты на выгрузку контента со стриминговыми сервисами и загрузила на них январские релизы артистов.

ООО «Овокачо» было зарегистрировано 9 сентября 2024 года, основной бенефициар — Бахтияр Алиев, гендиректор компании — Николай Салмин, помогавший Алиеву развивать лейбл Zhara Music (в 2021 году был куплен Warner Music Group, после чего сменил название на Atlantic Records Russia).

В «МТС Медиа» рассказали, что исторически лейблы занимались прямой дистрибьюцией, сейчас они могут все отдать на аутсорсинг. Но прямые дистрибуционные цепочки выгоднее: можно контролировать условия и прозрачность отчетности, отгрузку релизов, кроме того, более удобный формат работы с площадками.

Warner Music Дистрибутор
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