«Зарплата мечты» россиян не превышает 200 тысяч рублей

Средняя «зарплата мечты» россиян составила около 184 тыс. руб. в месяц. Таким образом, психологическая планка ожидаемого дохода в среднем не превышает 200 тыс. руб., сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Авито Рекламы» и «Авито Работы».

При этом наблюдается гендерный разрыв: мужчины называют желаемый доход почти 199 тыс. руб., женщины — около 171 тыс. руб. 19% респондентов ориентируются на заработок свыше 300 тыс. руб., тогда как столько же считают комфортным уровень 100−150 тыс. руб.

Исследование также показало высокую готовность части россиян к карьерным изменениям ради дохода: примерно 26% согласны сменить сферу или регион, если зарплата увеличится в несколько раз. Еще четверть опрошенных считают достаточным рост дохода в 1,5−2 раза при переходе на новую работу.

Ранее сообщалось, что в крупных корпорациях минимальные зарплаты директоров по коммуникациям варьируются в диапазоне от 200 тыс. руб. в месяц на Урале и Дальнем Востоке до 522 тыс. руб. в месяц в Москве и Подмосковье. Максимальные зарплаты таких специалистов составляют от 435 тыс. руб. в Южном (ЮФО) и Приволжском (ПФО) федеральных округах до 1,2 млн руб. в Москве.