Максимальные зарплаты директоров по коммуникациям превышают 1,2 млн рублей в месяц

В крупных корпорациях минимальные зарплаты директоров по коммуникациям варьируются в диапазоне от 200,1 тыс. руб. в месяц на Урале и Дальнем Востоке до 522 тыс. руб. в месяц в Москве и Подмосковье. Максимальные зарплаты таких специалистов составляют от 435 тыс. руб. в Южном (ЮФО) и Приволжском (ПФО) федеральных округах до 1,2 млн руб. в Москве. Таковы данные исследования, проведенного консалтинговой компанией Get Experts и коммуникационным агентством Comunica. Отчет есть в распоряжении Sostav.

В малом и среднем бизнесе минимальные зарплаты директоров по коммуникациям составляют от 191,4 тыс. руб. (ЮФО, ПФО и Сибирский федеральный округ (СФО)) до 450 тыс. руб. (Москва и Московская область), максимальные зарплаты — от 374,1 тыс. руб. (Центральный федеральный округ (ЦФО)) до 783 тыс. руб. (Москва и область).

В крупном бизнесе нижняя зарплатная планка для руководителей департамента/управления по связям с общественностью составляет от 156,6 тыс. руб. (ЮФО, ПФО и СФО) до 348 тыс. руб. (Москва и область), верхняя — от 330,6 тыс. руб. (Приволжье) до 783 тыс. руб. в столичных корпорациях. В малом и среднем бизнесе нижние уровни по минимуму и максимуму фиксируются на юге и в Приволжье (147,9−295,8 тыс. руб.), верхние — в Москве и области (243,6−696 тыс. руб.).

Минимум, на который могут рассчитывать старшие/ведущие специалисты по связям с общественностью или пресс-секретари в крупной компании составляет от 78,3 тыс. руб. (ЦФО и ЮФО) до 147,9 тыс. руб. (Москва и область), максимум — от 174 тыс. руб. (ЮФО и ПФО) до 304,5 тыс. руб. (Москва и область). В сегменте малого и среднего бизнеса минимальная зарплата — от 78,3 тыс. руб. (ЦФО, ЮФО, ПФО) до 130,5 тыс. руб. (Москва и область), максимальная — от 147,9 тыс. руб. (ЮФО, ПФО) до 261 тыс. руб. в столичной агломерации.

Специалистам по связям с общественностью в крупных корпорациях могут предложить от 60,9−113,1 тыс. руб. (ЦФО и ЮФО) до 121,8−217,5 тыс. руб. (Москва и область), в малом и среднем бизнесе — от 60,9−100 тыс. руб. (ПФО) до 104,4−217,5 тыс. руб. (Москва и область).

Диапазон зарплат для младших специалистов по связям с общественностью в крупном бизнесе — от 43,5−52,2 тыс. руб. (ПФО и СФО) до 69,6−113,1 тыс. руб. (Москва и область). В малом и среднем бизнесе нижний диапазон — 43,5−52,2 тыс. руб. (СФО и ПФО), верхний — 60,9−104,4 тыс. руб. (Москва и область).

У менеджеров по внутренним коммуникациям минимальные зарплаты в крупных корпорациях — от 60,9 тыс. руб. (ЦФО) до 139,2 тыс. руб. (Москва и область), максимальные — от 134,8 тыс. руб. (ЮФО) до 304,5 тыс. руб. в столичном регионе. В малом и среднем бизнесе вилка — от 52,2- 95,7 тыс. руб. (ЮФО) до 87−165,3 тыс. руб. (Москва и область).

Менеджер по связям с инвесторами — узкая и востребованная специальность. Для этой роли вилки зарплат в корпорациях — от 69,6−130,5 тыс. руб. (ЦФО, ЮФО, ПФО, СФО) до 121,8−391,5 тыс. руб. (Москва и область), в малом и среднем бизнесе — от 69,6−130,5 тыс. руб. (ЦФО, ЮФО, ПФО, СФО) до 87- 304,5 тыс. руб. (Москва и область).

Еще одна узкая профессия — менеджер по связям с государственными органами (GR-менеджер). Крупный бизнес предлагает за такую работу от 95,7−160,9 тыс. руб. (ЮФО и ПФО) до 191,4−391,5 тыс. руб. (Москва и область). В малом и среднем бизнесе зарплаты у таких специалистов — от 87−160 тыс. руб. (ЮФО) до 147,9−348 тыс. руб. (Москва и область).

Медиааналитики зарабатывают в крупном бизнесе от 47,8−78,3 тыс. руб. (ЮФО) до 69,6−200,1 тыс. руб. (Москва и область), в малом и среднем бизнесе — от 47,8−78,3 тыс. руб. (ЮФО) до 60,9−174 тыс. руб. (Москва и область).

Менеджеры по управлению репутацией в крупных компаниях получают от 78,3−174 тыс. руб. (ЮФО) до 147,9−304,5 тыс. руб. (Москва и область), в малом и среднем бизнесе — от 78,3−147,9 тыс. руб. (ЮФО и ПФО) до 130,5−261 тыс. руб. (Москва и область).

Менеджеры по SMM и работе с лидерами мнений и мультимедиаспециалисты в крупных корпорациях могут рассчитывать на зарплаты в диапазоне от 34,8−69,6 тыс. руб. (ЮФО и ПФО) до 104,4−243,6 тыс. руб. (Москва и область). В малом и среднем бизнесе им предлагают от 34,8−69,6 тыс. руб. (ЮФО и ПФО) до 87−182,7 тыс. руб. (Москва и область).

Минимальная ставка для менеджеров по организации мероприятий в крупном бизнесе — от 47,8 тыс. руб. (ПФО) до 130,5 тыс. руб. (Москва и область), максимальная ставка — от 69,6 тыс. руб. (ЮФО) до 348 тыс. руб. (Москва и область). В малом и среднем бизнесе минимум — от 47,8 тыс. руб. (ПФО) до 121,8 тыс. руб. (Москва и область), максимум — от 69,6 тыс. руб. (ЮФО) до 304,5 тыс. руб. (Москва и область).

Диапазон зарплат менеджеров по устойчивому развитию (по ESG-коммуникациям) в крупном бизнесе — от 65,2−134,8 тыс. руб. (ЮФО) до 156,6−304,5 тыс. руб. (Москва и область), в малом и среднем бизнесе — от 65,2−95,7 тыс. руб. (ЮФО) до 156,6−243,6 тыс. руб. (Москва и область).

Также аналитики выяснили, кого и за сколько нанимают агентства. Зарплатная вилка для младших специалистов в агентствах Москвы, Подмосковья и Северо-Запада составляет 30−90 тыс. руб., в других регионах — 20−60 тыс. руб.

Услуги специалистов (в т. ч. медиаменеджеров, копирайтеров, менеджеров по репутационному менеджменту, медиааналитиков, специалистов по SMM и др.) в Москве, Московской области и Северо-западном федеральном округе (СЗФО) оцениваются в 50−110 тыс. руб., в остальных регионах — в 35−70 тыс. руб.

Менеджеры проекта (аккаунт-менеджеры) в столичном регионе и СЗФО могут рассчитывать на 100−200 тыс. руб., в других округах — на 80−140 тыс. руб.

У старших менеджеров проекта возможный диапазон зарплаты в Москве и области — 125−250 тыс. руб., в СЗФО — 120−250 тыс. руб., в остальной части России — 100−170 тыс. руб.

Руководители группы проектов, нанимаясь в агентства из Москвы и Подмосковья, могут претендовать на 160−280 тыс. руб., в СЗФО — на 150−280 тыс. руб., в других регионах — на 120−190 тыс. руб. Директора группы проектов (аккаунт-директора) в Москве, Московской области и регионах Северо-Запада зарабатывают 200−400 тыс. руб., в других субъектах РФ — 140−280 тыс. руб.

Доходы вице-президентов агентств в столичном регионе и СЗФО — 270−550 тыс. руб., в остальных федеральных округах — 210−350 тыс. руб.

У партнеров (управляющих директоров) агентств из Москвы, Подмосковья и регионов СЗФО зарплата находится в диапазоне 350−700 тыс. руб., в других регионах — 270−480 тыс. руб.

Аналитики пришли к выводу, что разрыв в уровне зарплат между Москвой, Санкт-Петербургом и регионами сокращается за счет дефицита кадров, роста региональных штаб-квартир и перехода на удаленный формат работы на столичные компании. Общий рынок вошел в фазу стагнации. Массового роста зарплат, как в прошлые годы, нет. Исключением стали узкие ниши взаимодействия с инвесторами и госорганами, где на фоне импортозамещения идет перекупка этих специалистов.