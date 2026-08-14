Москва стала лидером России по числу вакансий в общепите

Москва заняла первое место в России по количеству опубликованных вакансий в сфере общественного питания. Такие данные приводятся в совместном исследовании «Авито Работы» и Rostic’s, их публикует ТАСС.

Средняя предлагаемая зарплата в столице составила 91 339 рублей в месяц, увеличившись на 12% по сравнению с прошлым годом.

Вторую позицию по числу вакансий заняла Московская область. Работодатели региона предлагали в среднем 82 038 рублей — на 10% больше, чем годом ранее. Третьим стал Санкт-Петербург со средней зарплатой 78 065 рублей.

В целом по России работодатели предлагали специалистам в общепите в среднем 67 111 рублей в месяц — на 13% больше, чем год назад.

По данным INFOLine, в 2025 году рынок готовой еды достиг 1,12 трлн руб., увеличившись на 18,5% за год.