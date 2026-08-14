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14.08.2026 в 13:05

Исследование: качество продукта важнее рекламы

74% покупателей меняют мнение о бренде после повторной покупки

Первое впечатление потребителей о бренде не является окончательным и может существенно меняться. Так, 74% опрошенных заявили, что их мнение о компании или супермаркете улучшилось после повторной покупки: для 31% изменения были значительными, еще 43% отметили умеренное улучшение. Об этом сообщает ElPublista со ссылкой на исследование испанской торговой сети Dia.

Главным фактором, способным изменить отношение к бренду, потребители назвали качество продукта. 57% респондентов считают очевидное улучшение качества наиболее важным поводом для позитивного пересмотра мнения. Персонализированные предложения набрали 33%, инновационный дизайн — 8%, а рекламные и маркетинговые кампании — 2%. При этом цена все еще остается главным стимулом для знакомства с новыми продуктами.

Исследование также показывает, что потребители сохраняют интерес к брендам, несмотря на переизбыток рекламы и новых предложений. 95% участников считают, что компании по-прежнему способны их удивлять. Однако все чаще это происходит благодаря изменениям, которые можно непосредственно оценить в процессе покупки или использования продукта, а не только через рекламные сообщения.

Отдельно исследование отмечает изменение отношения к собственным торговым маркам ретейлеров. 72% опрошенных считают, что СТМ способны радовать покупателей, предлагая новые и оригинальные продукты. Таким образом, они постепенно уходят от традиционного позиционирования исключительно через низкую цену и конкурируют с брендами производителей за счет качества, ассортимента и инноваций.

Юлия Топольская
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