Безработица начала расти в Москве и крупных регионах России

В крупных регионах России начал охлаждаться рынок труда. В Москве число официально нетрудоустроенных за год выросло на 70% и достигло 98 тыс. человек, а, например, в Свердловской области показатель увеличился на 84%, до 56,8 тыс. человек. Такие данные «Известия» подсчитали на основе статистики Росстата.

По оценкам экспертов, здоровым для рынка считается уровень безработицы около 3−5%: при таких значениях сохраняется конкуренция между работодателями и соискателями. Рост показателя в ряде крупных регионов может свидетельствовать о постепенном завершении периода острого дефицита кадров, который в последние годы ограничивал возможности компаний.

Одной из причин охлаждения рынка труда эксперты называют высокую ключевую ставку. Дорогие кредиты заставляют бизнес осторожнее подходить к инвестициям, расходам и расширению штата. Компании пересматривают кадровую политику и делают ставку на повышение производительности.

При этом тенденция пока не стала общероссийской. Безработица снизилась в 51 регионе и сохранилась на прежнем уровне еще в 15 субъектах. По оценкам экспертов, к концу 2026 года показатель по стране может вырасти до 2,4−2,5%.

Рост безработицы может облегчить ситуацию для бизнеса, который ранее сталкивался с нехваткой сотрудников и вынужден был повышать зарплаты, чтобы конкурировать за специалистов. Однако для работников это означает постепенное ослабление переговорных позиций: компании могут замедлить рост зарплат, сократить найм и повысить требования к кандидатам.