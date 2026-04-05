05.04.2026 в 12:31

Закон о «российской винной полке» перенесли на год

Бизнесу дадут дополнительное время на адаптацию к новым требованиям по доле отечественной продукции

Вступление в силу закона о «российской винной полке» перенесено на 1 марта 2027 года, пишут РИА Новости со ссылкой на замглавы Минпромторга России Романа Чекушова.

Перенос связан с необходимостью синхронизировать документ с более широким законопроектом «о российской полке», с которым он неразрывно связан. Вино рассматривается как один из видов отечественной продукции, продвижение которой планируется регулировать на уровне законодательства.

Новая дата вступления в силу позволит ретейлерам и ресторанам подготовиться к внедрению предусмотренных механизмов. В частности, речь идет о необходимости адаптации ассортимента, логистики и выкладки товаров.

Законопроект о «российской винной полке» предполагает введение обязательной доли отечественного вина — не менее 20% от общего ассортимента в магазинах и винных картах ресторанов. Мера направлена на поддержку российских производителей и развитие виноградарства.

Параллельно Минпромторг России продвигает закон «о российской полке», который предусматривает обязательное выделение пространства под отечественные непродовольственные товары. Изначально оба документа планировалось ввести в 2026 году, однако сроки были сдвинуты на год, чтобы участники рынка могли реализовать новые требования без резких изменений.

