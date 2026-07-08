YouTube сохраняет позицию среди лидеров на видеорынке России

YouTube по итогам первого полугодия 2026 года сохранил одну из крупнейших дневных аудиторий среди видеосервисов в России и не уступил отечественным платформам. Так, за январь-май число ежедневных пользователей сервиса выросло на 4% и достигло 22,4 млн человек, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ГК «Родная Речь» .

Эксперты связывают устойчивость YouTube с большой сформировавшейся аудиторией, качеством контента и привычкой пользователей к платформе.

Лидером среди российских видеосервисов остается «VK Видео». Дневная активная аудитория платформы, по данным Mediascope, за первое полугодие 2026 года составила около 42 млн пользователей без учета просмотров через встроенные плееры на сторонних ресурсах. Рост сервиса связывают с интеграцией в экосистему VK и возможностью привлекать аудиторию социальной сети.

Другие отечественные площадки также показывают разную динамику. «Яндекс Видео» увеличил дневные охваты на 7,5% — до 6,1 млн пользователей. При этом Rutube показал снижение на 13,6% — до 7,2 млн человек.

Представители «Газпром-медиа Холдинга» отмечают, что эти цифры не отражают полную картину потребления, поскольку не учитывают просмотры через встроенные плееры. По данным Mediascope, средняя дневная аудитория Rutube в первом полугодии превысила 20 млн пользователей.

Эксперты отмечают, что российским платформам пока сложно полностью конкурировать с YouTube по качеству рекомендаций, объему библиотеки и количеству популярных авторов. При этом «VK Видео» и «Яндекс Видео» получают преимущество благодаря встроенным экосистемам и доступу к большой пользовательской базе. Специалисты считают, что дальнейший рост отечественных сервисов будет зависеть от развития собственного контента, привлечения креаторов и улучшения алгоритмов рекомендаций.

Ранее руководитель холдинга «Газпром-Медиа» Александр Жаров отметил, что Rutube не считается альтернативой YouTube, так как контент на платформах различается.