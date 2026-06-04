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18+
04.06.2026 в 18:15

Глава «Газпром-Медиа» рассказал, почему не стоит считать Rutube альтернативой YouTube

Российский видеохостинг отличается от американской платформы контентом

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Руководитель холдинга «Газпром-Медиа» Александр Жаров в интервью РБК рассказал, что Rutube не считается альтернативой YouTube, т. к. контент на платформах различается.

И Rutube, и YouTube — видеохостинги, их рекомендательные системы и поисковая выдача во многом копируют друг друга. Но видеоролики на площадках разнятся. По словам Жарова, Rutube и YouTube посещают «пересекающиеся аудитории», платформы идут «параллельными курсами».

Также Жаров рассказал, что по мере увеличения рекламных доходов Rutube повышает выплаты блогерам. Ранее сообщалось, что в первом квартале 2026 года рекламная выручка Rutube выросла на 290% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Количество клиентов возросло на 60%, средний бюджет — на 183%.

YouTube Rutube
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