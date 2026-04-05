В России может закрыться до 40% магазинов одежды к концу года

Российский рынок одежды продолжает сокращаться на фоне роста издержек и изменения потребительского поведения. По итогам 2026 года он может потерять до 40% торговых точек. Об этом «Известиям» рассказала экономист, управляющий партнер коммуникационного агентства «Голдман Эдженси» Ольга Попкова.

По ее словам, в 2025 году рынок уже лишился 25 брендов, а общее число магазинов одежды к началу 2026 года сократилось на 4,7% — до 114,5 тыс. При этом с начала текущего года на российский рынок не вышло ни одного нового бренда, что свидетельствует о снижении инвестиционной активности.

Ключевыми причинами негативной динамики стали рост арендных ставок, удорожание логистики и давление высокой ключевой ставки на оборотный капитал компаний. Дополнительным фактором стало снижение посещаемости торговых центров: в первом полугодии 2025 года показатель упал на 6% по стране и на 9% в Москве.

На этом фоне меняется структура спроса. Средняя стоимость одежды выросла на 12% за 2025 год, а доля онлайн-покупок достигла 60%. Основной объем продаж в интернете приходится на маркетплейсы, которые продолжают расти и частично компенсируют сокращение офлайн-ретейла.

Наиболее уязвимыми остаются средние города, где фэшн-сегмент зависит от ограниченного числа торговых центров. В крупных агломерациях спрос перераспределяется в онлайн и премиальный сегмент, тогда как в регионах закрытие магазинов приводит к сокращению доступного ассортимента.

Ранее стало известно, что O'STIN по итогам 2025 года закрыл в 2,6 раза больше магазинов, чем годом ранее. Количество закрытых точек составило 62 против 19 открытых, а численность сотрудников сократилась на 15% — до 4,9 тыс. человек. А Gloria Jeans планирует закрыть около 150 магазинов в России до конца 2026 года. Речь идет примерно о 25% торговых точках сети.