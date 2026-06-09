В России с начала года не открылось ни одного нового универмага

В России с начала 2026 года не открылось ни одного нового универмага. Такие данные приводит консалтинговая компания CORE.XP, их публикуют «Ведомости». Для сравнения: в 2023 году рынок показал десятилетний рекорд по запуску новых объектов — тогда было открыто 76 тыс. кв. м торговых площадей этого формата. В 2024 году к ним добавилось еще 12 тыс. кв. м, а в 2025 году — 17 тыс. кв. м.

По данным CORE.XP, практически все открытия прошлого года пришлись на февраль. После мая были запущены лишь три площадки общей площадью 3 тыс. кв. м, причем все они принадлежат оператору Slava Concept. Одновременно за этот период прекратили работу 35 универмагов. Совокупная площадь действующих объектов формата сейчас составляет около 300 тыс. кв. м, при этом новые площадки становятся заметно компактнее: в среднем около 2 тыс. кв. м против 3,2 тыс. кв. м ранее.

Президент Magic Group и создатель Slava Concept Александр Перемятов сообщил, что компания начала закрывать часть своих универмагов. Из восьми действующих площадок в ближайшее время работу могут прекратить две-три. По его словам, ключевой причиной остается кризис на рынке российских дизайнерских брендов: около 80% представленных марок испытывают сложности с выпуском новых коллекций, что негативно отражается на продажах.

После ухода иностранных ретейлеров в 2022 году освободившиеся площади заняли локальные бренды, напоминает основатель и управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский. Однако по мере заполнения помещений рынок приблизился к насыщению. Представитель CORE.XP отмечает, что часть проектов, открытых в период активной экспансии в 2023−2024 годах, не смогла выйти на устойчивые финансовые показатели.

Дополнительным фактором стало сокращение притока новых международных брендов. По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, в первом полугодии 2026 года на российский рынок вышла лишь одна зарубежная марка — австрийский производитель горнолыжной экипировки Zanier через сеть «Спортмастер».

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев подчеркивает, что покупатели все чаще выбирают онлайн-каналы и заранее изучают ассортимент, что снижает востребованность универмагов как площадок для знакомства с брендами. По его данным, трафик таких объектов в 2025 году снизился на 3%, а в текущем году — еще на 2%.

Старший консультант департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Владислава Брильян добавляет, что на экономику универмагов негативно влияют рост арендных ставок, логистических расходов, затрат на персонал и маркетинг. В этих условиях открытие новых площадок во многих случаях становится экономически нецелесообразным.