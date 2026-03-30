Общее число магазинов в России начало сокращаться впервые за 25 лет

Количество торговых точек в крупнейших городах России начало сокращаться впервые за 25 лет. В Москве за 2025 год их число снизилось с 87 тыс. до 82,5 тыс., в Санкт-Петербурге — с 44 тыс. до 42,2 тыс., сообщил основатель Infoline Иван Федяков. Об этом пишет Forbes.

Схожая динамика наблюдается и в целом по стране. Сокращение затрагивает все форматы — от магазинов у дома и супермаркетов до киосков, салонов связи и магазинов одежды. В результате общее число торговых точек в России начало снижаться впервые с начала 2000-х годов.

Дополнительное давление на рынок оказало резкое замедление темпов открытия новых магазинов. В 2025 году число запусков в сегменте продуктового ретейла сократилось в шесть раз — это худшая динамика с 2017 года. За январь-сентябрь прошлого года крупнейшие сети открыли около 5,3 тыс. магазинов, что на 30% меньше год к году.

По словам партнера One Story Ольги Сумишевской, ключевым фактором стало снижение потребительской активности. Даже рост отдельных игроков во многом обеспечен продуктовой инфляцией. Показатель всегда усредняют, а он высокий, подчеркнула она.

Федяков выделил три причины сокращения числа магазинов. Первые две — активное развитие маркетплейсов, рост себестоимости торговли и снижение ее маржинальности. Третья причина — снижение порога для применения упрощенной системы налогообложения с 60 млн до 20 млн руб. в месяц, что усиливает давление на розничные компании и может ускорить закрытие торговых точек.

В России также фиксируется заметное снижение числа новых участников рынка онлайн-торговли. По данным сервиса Rusprofile, в январе-феврале 2026 года было зарегистрировано 19,7 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей в e-com-сегменте, что на 24% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.