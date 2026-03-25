Будущее корпоративных коммуникаций
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand
Быть неймером

25.03.2026 в 08:00

Gloria Jeans закроет четверть своих магазинов

Компания оптимизирует розницу

Gloria Jeans планирует закрыть около 150 магазинов в России до конца 2026 года. Речь идет примерно о 25% торговых точках сети. Под сокращение попадут магазины, не достигшие целевых показателей по выручке. При этом ключевые локации компания намерена сохранить, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Оптимизация будет проходить постепенно: ретейлер, вероятно, станет закрывать магазины по мере окончания договоров аренды, чтобы избежать дополнительных затрат. В отрасли также говорят, что итоговое сокращение может составить до 200 точек.

Решение стало продолжением стратегии последних лет: сеть уже сокращала присутствие — с 683 магазинов в 2023 году до 574 к концу 2025 года. Параллельно Gloria Jeans меняет подход к форматам, делая ставку на более крупные пространства с хорошей проходимостью вместо стандартных точек. При этом сеть продолжит рассматривать и новые открытия.

Эксперты объясняют пересмотр стратегии совокупностью факторов: рост онлайн-продаж, усиление конкуренции после ухода международных брендов и снижение покупательской активности. Кроме того, часть игроков, включая Gloria Jeans, заняла больше площадей, чем смогла эффективно загрузить.

В итоге ретейлеры отказываются от слабых магазинов и концентрируются на прибыльных локациях. Тренд становится новой нормой для fashion-сегмента также на фоне роста издержек и изменения потребительского поведения. В 2025 году около 20 российских брендов одежды и обуви полностью свернули офлайн-присутствие.

Gloria Jeans
