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10.06.2026 в 12:07

Gloria Jeans перевела головной офис в Дубай

Московский офис компании функционирует как региональный

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Производитель одежды, обуви и аксессуаров Gloria Jeans перевел головной офис в Дубай. В Москве осталось подразделение, управляющее розничной сетью в России. Об этом пишет Shopper's.

Gloria Jeans перевела в Дубай большинство офисных сотрудников, сейчас в городе работает 100−120 человек. Владелец компании Владимир Мельников решил перевести в ОАЭ команду, т. к. это эффективнее с точки зрения управления производством и закупкой материалов.

Gloria Jeans начала организовывать офис в Дубае еще в прошлом году. По словам одних участников рынка, в Дубае находится почти вся управленческая команда ретейлера. Другие говорят, что в ОАЭ переехала только креативная команда для привлечения зарубежных специалистов к созданию коллекций, а собственник Gloria Jeans и коммерческий департамент, который управляет магазинами в России и странах СНГ, остаются в РФ.

Ранее сообщалось, что Gloria Jeans планирует закрыть около 150 магазинов в России до конца 2026 года. Речь идет примерно о 25% торговых точек сети. Под сокращение попадут магазины, которые не достигли целевых показателей по выручке. Также стало известно, что Gloria Jeans ищет инвесторов для производственных площадок в Ростовской области.

Дубай Gloria Jeans
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