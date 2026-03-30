O'STIN вслед за другими ретейлерами закрывает магазины

Российский офлайн-ритейл переживает один из самых сложных периодов за последние десятилетия. Вслед за другими ретейлерами, O'STIN столкнулся с проблемами из-за падения потребительского спроса. В 2025 году компания закрыла 62 магазина, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее, сообщают «Известия».

В 2025 году розничные продажи O'STIN упали на 17,4%, до 40,4 млрд. Штат сократился на 15%, до 4,9 тыс. сотрудников. В 2026 году компания продолжит оптимизацию с закрытием дополнительных точек, сообщили источники издания.

Доля ретейлера в 2024 году оценивалась в 2,1% (пятое место), подсчитали в компании Infoline. Компания, по собственным данным, управляла 700 магазинами в России, Казахстане, Киргизии, Армении и Белоруссии. По итогам 2025 года выручка ООО «Остин» составила 49,9 млрд руб., что на 13% меньше, чем в 2024 году. Чистая прибыль за тот же период сократилась в 1,6 раза, до 887,4 млн руб.

По данным Infoline, в России впервые за 25 лет началось общее сокращение числа торговых точек. Так, в Москве их количество снизилось с 87 тыс. до 82,5 тыс., а в Санкт-Петербурге — с 44 тыс. до 42,2 тыс. Похожая тенденция наблюдается по всей стране и затрагивает все форматы — от продуктовых магазинов у дома до fashion-ритейла.

Всего в прошлом году закрылось около 12% магазинов одежды, а темпы открытия новых продуктовых точек упали до минимальных значений за последние годы.

Ранее сообщалось, что Gloria Jeans закроет четверть своих магазинов. В 2025 году «Снежная Королева» уменьшила штат на 14%, а Kari — на 12,5%. Главными причинами происходящего эксперты называют наступление маркетплейсов, рост себестоимости торговли и налоговые изменения. В то же время внедрение новых технологий снижает потребность в большом числе работников.