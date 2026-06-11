«Золотой ключик» от «Светофора»: новый дискаунтер ищет помещения в Москве

В Москве может появиться новая сеть продуктовых дискаунтеров «Золотой ключик». Представители проекта ищут помещения площадью 350−600 кв. м на первых этажах зданий в столице и в радиусе 5 км от МКАД, следует из данных рекрутинговых площадок и информации участников рынка. Предполагается долгосрочная аренда сроком не менее пяти лет с возможностью получения алкогольной лицензии.

Как выяснил Shopper’s, новая сеть связана с группой «Торгсервис», которая развивает дискаунтеры «Светофор» и «Маяк». Подбором персонала занимается компания «Восторг 76», а права на товарный знак «Золотой ключик» в 2025 году получила компания «Красритейл», владельцами которой являются бенефициары «Торгсервиса» Валентина и Андрей Шнайдеры. Ранее этот бренд принадлежал севастопольской компании «Добрыня-дар».

Первые магазины «Золотой ключик» уже работают в Нижнем Новгороде. Они позиционируются как магазины-склады с паллетной выкладкой товаров и фактически представляют собой компактную версию «Светофора». На рекламных материалах одного из объектов сеть даже обозначена как «Светофор мини».

По оценке генерального директора DNA Realty Антона Белых, до конца года в Москве может открыться от двух до пяти магазинов нового формата. По его словам, компания ищет помещения, сопоставимые по размеру со стандартными магазинами крупных федеральных сетей, однако столкнется с высокой конкуренцией за подходящие локации. Эксперт также отметил, что ставка аренды на уровне 2000−2500 руб. за кв. м в месяц существенно ограничивает выбор объектов.

Управляющий партнер Retaility Дмитрий Токарев считает, что компактный формат дискаунтера несет дополнительные операционные риски. По его словам, на небольшой площади сложнее обеспечить эффективную паллетную выкладку и комфорт покупателей, а доля расходов относительно выручки оказывается выше. Эксперт отмечает, что «Светофор» оказался под давлением усилившейся конкуренции со стороны сети «Чижик» и регуляторных проверок.

По данным Infoline, в 2025 году выручка «Торгсервиса» сократилась на 3%, до 394,4 млрд руб., а число торговых объектов уменьшилось на 315, до 2405 магазинов.