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18+
26.06.2026 в 12:30

Unilever сделала ставку на культурную значимость вместо роста рекламных бюджетов

При грамотном проведении рекламные кампании удивляют и радуют, побуждая переосмыслить отношение к брендам

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Подразделение средств личной гигиены Unilever меняет подход к развитию брендов. Новая стратегия компании получила название «Desire at Scale» и предполагает интеграцию брендов в крупные культурные события, сотрудничество с авторами контента и активное использование искусственного интеллекта.

По словам директора по развитию и трансформации Unilever Personal Care Рани Аль Хаджи, сегодня рост обеспечивают не столько дополнительные инвестиции в рекламу, сколько способность брендов становиться частью культурной повестки и повседневных разговоров потребителей.

Вместо традиционных рекламных кампаний Unilever стремится создавать поводы для органического обсуждения брендов, а также быстрее реагировать на изменения в интересах аудитории.

Одним из главных примеров такого подхода станет чемпионат мира по футболу FIFA 2026. Как официальный партнер турнира в категории средств личной гигиены, Unilever задействует бренды Dove, Dove Men+Care, Axe, Rexona и Pepsodent более чем на 120 рынках. Компания привлечет свыше 50 тыс. создателей контента, выпустит более 180 тематических продуктов и организует производство контента в режиме реального времени через проект House of Fresh, чтобы оперативно реагировать на самые обсуждаемые моменты турнира.

В Unilever считают, что в условиях перенасыщенного информационного пространства бренды должны конкурировать не только за охват, но и за культурную значимость. По мнению компании, именно участие в актуальных событиях, сотрудничество с креаторами и использование ИИ для анализа трендов позволяют выстраивать долгосрочные отношения с аудиторией и обеспечивать устойчивый рост бизнеса.

Ранее сообщалось, что компания Unilever стремительно переходит от традиционной рекламы к обширной экосистеме, основанной на взаимодействии с влиятельными лицами. Так, если два года назад Unilever сотрудничала примерно с 10 тыс. сторонниками бренда, то сегодня это число выросло почти до 300 тыс. человек, рекомендующих продукцию компании на разных рынках.

Юлия Топольская
Unilever
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