Unilever предупредила о росте цен на продукцию

Спустя день после публикации сильной квартальной отчетности Unilever предупредила инвесторов о новом этапе повышения цен. Компания ожидает, что во второй половине 2026 года рост стоимости продукции ускорится из-за подорожания сырья и других производственных затрат. Об этом сообщает The Guardian.

Во втором квартале производителю удавалось сдерживать рост цен благодаря промоакциям, в том числе приуроченным к чемпионату мира по футболу, а также специальным предложениям на отдельных рынках. Однако в компании подчеркнули, что эти меры носили временный характер и больше не смогут компенсировать рост издержек.

Накануне Unilever сообщила о лучшем квартальном росте продаж за более чем десять лет: базовые продажи увеличились на 5,8%, а компания повысила прогноз на весь 2026 год. В Unilever рассчитывают, что во второй половине года одним из драйверов роста останется именно ценовой фактор.

В портфель Unilever входят бренды Dove, Hellmann's, Marmite, Vaseline, Rexona, Axe и Domestos. Ранее компания также сообщила о смене маркетинговой стратегии, значительно увеличив инвестиции в продвижение через инфлюенсеров.