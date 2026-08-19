Треть торговых центров в России могут стать убыточными к 2030 году

К 2030 году порядка 30−40% торговых центров в России могут стать убыточными из-за конкуренции с маркетплейсами. Магазины одежды занимают больше 30% площадей у двух третей ТЦ в стране, такая же доля приходится на моду в обороте торговых центров. Об этом рассказала эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла Наталия Кермедчиева. Ее слова приводит агентство «Прайм».

За первое полугодие 2026 года каждый второй торговый центр в России увеличил площадь развлечений более чем на 5%, каждый пятый ТЦ нарастил долю общепита на 20%. Сегмент развлечений приносит торговому центру 4−6% дохода.

Также Кермедчиева рассказала, что доля свободных площадей в российских торговых центрах к концу 2026 года может составить около 8%, в малых ТЦ — 15%. В небольших торговых центрах не было крупных брендов, а сервисы, которые ранее арендовали помещения, перейдут в стрит-ритейл. Там им выгоднее размещаться.

Ранее сообщалось, что в ближайшие два-три года около 10% торговых центров в России могут закрыться или изменить профиль.