Путин поручил помочь в восстановлении поврежденных складов и логистических объектов

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить программу восстановления поврежденных при атаках логистических и складских мощностей. По его словам, к этой работе необходимо привлекать в том числе государственные ресурсы. Стенограмма заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам приводится на сайте Кремля.

Конкретные компании и объекты президент не назвал. При этом среди крупных участников рынка наиболее заметный ущерб от атак понесла Wildberries.

Владимир Путин подчеркнул, что восстановление пострадавших мощностей необходимо проводить «на качественно новом технологическом уровне».

Поручение прозвучало в рамках обсуждения нового инвестиционного цикла. Путин заявил, что государству необходимо создать дополнительные возможности для бизнеса вкладываться в промышленность, сельское хозяйство, сферу услуг и жилищное строительство.

Президент также призвал направлять инвестиции в проекты, ориентированные на внутренний спрос и технологическое развитие. Среди приоритетов он назвал модернизацию городской инфраструктуры и ЖКХ, строительство и ремонт портов, аэропортов, железных и автомобильных дорог.

Отдельное внимание Путин уделил энергетической инфраструктуре. По его словам, рост экономики и запуск новых проектов, включая цифровые сервисы, будут увеличивать потребление электроэнергии, поэтому необходимо развивать электросети и генерирующие мощности.

Кроме того, президент поручил правительству оценить эффективность действующих мер поддержки инвестиций — налоговых льгот, субсидирования кредитов и административных механизмов. По итогам анализа власти совместно с Центробанком и деловыми объединениями должны предложить, как донастроить систему поддержки, сделав акцент на модернизации производств, роботизации, цифровых технологиях и искусственном интеллекте.