Владелец бывших Reserved и Cropp в России закроет все магазины Mo

Компания FES Retail может закрыть в России все магазины фешен-бренда Mo и большинство точек Cr и Xc, а также сократить число неэффективных магазинов Re и «Син». Об этом РИА «Недвижимость» рассказал источник на рынке коммерческой недвижимости.

По его словам, в дальнейшем в портфеле FES Retail могут остаться только Re и «Син», при этом открытие новых магазинов пока не планируется. Ранее в соцсетях появилась информация о прекращении работы всех магазинов компании в московском ТЦ «Саларис», а также об увеличении числа исков владельцев торговых центров к ООО «РЕ Трэйдинг», управляющему магазинами.

«У FES Retail — глубокая оптимизация. [Ожидается] закрытие бренда Mo и большинства магазинов Cr, Xc, закрытие неэффективных магазинов Re и «Син». В дальнейшем в портфеле останутся только Re и «Син», открытия новых магазинов пока не планируется», — рассказал собеседник информагентства.

Эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла Наталия Кермедчиева сообщила, что компания сокращает число магазинов и испытывает проблемы с платежами поставщикам и арендодателям. По ее словам, в отдельных торговых центрах обороты магазинов FES Retail снизились на 60−70%, а за последние три года сеть сократилась на 10−15%. Сейчас в России работает менее 500 магазинов.

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева напомнила, что FES Retail еще в 2026 году заявляла об оптимизации сетей из-за высоких арендных ставок и недостаточного трафика в большинстве торговых центров. При этом, по ее словам, решения о закрытии принимаются выборочно после анализа товарооборота: в частности, компания продолжала открывать новые магазины «Син».

FES Retail приобрела российскую структуру польской LPP Group — ООО «РЕ Трэйдинг» — в 2022 году после ухода LPP из России. В результате бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay продолжили работу в стране под названиями Re, Cr, Xc, Mo и «Син».