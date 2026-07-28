Unilever показала лучший рост продаж за десятилетие

Unilever отчиталась о наиболее сильном квартальном росте продаж за более чем десять лет и повысила годовой прогноз. Во втором квартале базовые продажи увеличились на 5,8% год к году — это выше прогноза рынка в 4,1%. Объем продаж вырос на 5,5%, а общая выручка составила €13,05 млрд, увеличившись на 3,8%.

Лидерами роста стали категории товаров для дома (+7,6%), красоты и здоровья (+5,9%), а также средств личной гигиены (+4,8%). При этом сегмент продуктов питания показал более слабую динамику — рост составил всего 1,2% из-за снижения спроса на развитых рынках и усиления конкуренции.

Генеральный директор компании Фернандо Фернандес назвал период «лучшим по объему продаж кварталом Unilever за более чем десятилетие», отметив вклад ключевых брендов и развивающихся рынков.

На фоне сильных результатов Unilever улучшила прогноз на 2026 год. Теперь компания ожидает рост базовых продаж на уровне 4−6%, а объемов продаж — примерно на 3%. Ранее производитель рассчитывал на рост в нижней части этого диапазона и увеличение объемов минимум на 2%.

После публикации отчетности акции Unilever PLC подскочили более чем на 6%.

Ранее сообщалось, что Unilever стремительно переходит от традиционной рекламы к обширной экосистеме, основанной на взаимодействии с инфлюенсерами. Так, если два года назад Unilever сотрудничала примерно с 10 тыс. сторонниками бренда, то сегодня это число выросло почти до 300 тыс. человек, рекомендующих продукцию компании на разных рынках.