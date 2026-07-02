Треть россиян покупают смартфоны после зарплаты

Большинство россиян приобретают смартфоны без привлечения заемных средств. 52% покупателей оплачивают новые устройства за счет накоплений, а еще 30% совершают покупку сразу после получения зарплаты или используя текущий доход. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование бренда электроники Tecno и финансового маркетплейса «Сравни».

Для многих покупка нового смартфона требует длительной подготовки. Каждый пятый участник исследования признался, что копил на устройство более года. Еще 10% откладывали деньги от трех до шести месяцев, а 7% — от полугода до года. 14% за последний год оформляли рассрочку или кредит,

Самым востребованным ценовым сегментом стали смартфоны стоимостью от 20 до 35 тыс. руб. — именно такой бюджет выбрали 29% опрошенных. Еще 24% ограничились суммой до 10 тыс. руб., тогда как модели дороже 35 тыс. руб. приобретают значительно реже.

Среди тех, кто все же выбирает кредит или рассрочку, основной причиной назвали желание получить смартфон сразу, не дожидаясь накопления необходимой суммы (42%). Еще 28% считают такой способ оплаты более удобным для распределения расходов, а 14% выбирают беспроцентную рассрочку, чтобы избежать переплаты.

Исследование также показало, что россияне не стремятся часто менять смартфоны. Около 37% пользуются устройством до его полной поломки, а треть обновляет телефон раз в три-четыре года.

При выборе новой модели покупатели чаще готовы доплатить за увеличенный объем памяти, емкий аккумулятор с быстрой зарядкой и качественную камеру. При этом 11% участников опроса заявили, что всегда выбирают наиболее доступный по цене смартфон без дополнительных требований к характеристикам.

Ранее сообщалось, что глобальный рынок смартфонов переживает структурный сдвиг: производители сокращают выпуск бюджетных моделей и смещают фокус в сторону среднего и премиального сегментов.