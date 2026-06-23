Мировой рынок смартфонов смещается в сторону премиум-сегмента

Глобальный рынок смартфонов переживает структурный сдвиг: производители сокращают выпуск бюджетных моделей и смещают фокус в сторону среднего и премиального сегментов. Причинами называют рост стоимости компонентов и усиливающуюся геополитическую неопределенность. Такие выводы содержатся в исследовании Omdia.

По прогнозу, в 2026 году мировые поставки смартфонов снизятся на 12,2% — до 1,09 млрд устройств. При этом общая стоимость рынка, напротив, вырастет на 6,1%, а средняя цена смартфона увеличится сразу на 21% — до $565.

Рост цен связан в том числе с подорожанием ключевых компонентов, включая компоненты памяти, стоимость которых резко увеличилась на фоне высокого спроса со стороны дата-центров и ИИ-инфраструктуры. Это вынуждает производителей перекладывать издержки на конечного потребителя.

Аналитики отмечают, что глобальные бренды все чаще отказываются от производства массовых дешевых устройств. В результате бюджетный сегмент может постепенно сокращаться, особенно на развивающихся рынках, тогда как основной рост будет сосредоточен в среднем и премиальном сегментах.

Напомним, мировая выручка от продаж смартфонов в первом квартале 2026 года выросла на 8% и достигла $117 млрд, несмотря на сокращение поставок. Основным драйвером роста стал высокий спрос на премиальные устройства, а также увеличение средней цены смартфонов на 12%