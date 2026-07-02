Telegram сохраняет интерес рекламодателей

За первые пять месяцев 2026 года аудитория зарубежных платформ в России изменилась разнонаправленно. На фоне ограничений Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta*, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) потеряли значительную часть дневного охвата, тогда как Instagram (**соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta*, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) и Discord, напротив, показали рост. При этом рекламные инвестиции в Telegram продолжают увеличиваться, что свидетельствует о высокой ценности оставшейся аудитории для бизнеса, сообщает «Коммерсант».

По данным исследования ГК «Родная речь», дневной охват Telegram с января по май сократился на 49,4% и составил 40,25 млн пользователей. WhatsApp потерял 43% аудитории, Viber — 32,7%, TikTok — 10%, Facebook (**соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta*, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) — 9%. Одновременно Instagram* увеличил дневной охват на 19% — до 7,4 млн пользователей, Discord — на 21%, а Threads — почти на 88%.

Эксперты связывают такую динамику с разными сроками введения ограничений и распространением VPN-сервисов. При этом оценить реальную аудиторию зарубежных сервисов в России становится все сложнее.

В PR Partner считают, что на показатели влияют не только ограничения доступа, но и качество контента, функциональность сервисов и миграция пользователей между платформами. Директор по SMM & ORM агентства Дамир Фейзуллов отмечает, что снижение охватов платформ не означает отказ от них — они остаются важными каналами для общения, потребления новостей и рабочих коммуникаций, хотя приложения могут открываться реже.

Наиболее показательной остается ситуация с Telegram. Так, несмотря на сокращение дневного охвата, в мае рекламные бюджеты на платформе выросли на 11% по сравнению с апрелем. Одновременно CTR рекламных размещений увеличился на 22%, а стоимость клика снизилась на 10%. По мнению директора Института современных медиа Кирилла Танаева, это подтверждает, что наиболее ценная для брендов аудитория продолжает пользоваться платформой, сохраняя эффективность рекламных кампаний.

Ранее сообщалось, что с декабря 2025 года по май 2026 года доля национального мессенджера «Макс» в медиамиксе выросла почти втрое, до 24%. Доля соцсети «ВКонтакте» составила 56%.