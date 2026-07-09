Суд одобрил мировое соглашение Илона Маска с SEC

Судья окружного суда США в Вашингтоне Спаркл Сукнанан утвердила соглашение об урегулировании спора между Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и миллиардером Илоном Маском по поводу приобретения им акций Twitter в 2022 году. Об этом пишет Reuters.

Сукнанан заявила, что ее полномочия по оценке того, отвечает ли это соглашение минимальным стандартам справедливости и разумности или же «превращает судебную власть в посмешище», были ограничены. Судья поставила под вопрос, не позволила ли администрация президента США Дональда Трампа отделаться слишком легко Маску, который является бывшим советником главы государства.

Согласно условиям соглашения, действующий от имени Маска трастовый фонд должен выплатить $1,5 млн для закрытия претензий SEC. Они касаются того, что в марте и апреле 2022 года Маск с опозданием на 11 дней раскрыл информацию о покупке акций Twitter.

По данным SEC, задержка с раскрытием информации позволила Маску сэкономить $150 млн, так как он смог приобрести акции Twitter по низкой цене до того, как инвесторы осознали ситуацию.

Маск заявил, что задержка произошла непреднамеренно. В конечном счете, в октябре 2022 года он приобрел Twitter за $44 млрд и переименовал компанию в X. Теперь эта соцсеть входит в состав принадлежащей Маску аэрокосмической компании SpaceX. Маск также возглавляет компанию по производству электромобилей Tesla. По оценкам журнала Forbes, его состояние составляет $927,2 млрд.

Ранее сообщалось, что Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $1 трлн. Это произошло после IPO SpaceX, которое стало крупнейшим первичным размещением акций за всю историю рынка. Маск удерживал статус долларового триллионера меньше двух недель.