Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером

Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $1 трлн. Это произошло после IPO SpaceX, которое стало крупнейшим первичным размещением акций за всю историю рынка, сообщает Reuters.

По данным агентства, в ходе IPO SpaceX привлекла $75 млрд. После выхода компании на биржу стоимость принадлежащей Маску доли оценивается примерно в $866 млрд, а совокупное состояние предпринимателя — более чем в $1,1 трлн. Значительную часть капитала бизнесмена также составляют активы в Tesla, компании X и проектах в сфере искусственного интеллекта. До размещения акций SpaceX состояние Маска оценивалось примерно в $780 млрд.

Аналитики отмечают, что рекордная капитализация SpaceX связана не только с финансовыми показателями компании, но и с ожиданиями инвесторов относительно будущего роста. Среди ключевых направлений бизнеса SpaceX — спутниковая сеть Starlink, космические запуски, государственные контракты и перспективные проекты в области космической инфраструктуры.

Эксперты указывают, что достижение триллионного состояния стало возможным благодаря сочетанию нескольких факторов: стремительному росту стоимости высокотехнологичных компаний, развитию космической индустрии и повышенному интересу инвесторов к проектам в области искусственного интеллекта.

Ранее самым богатым человеком мира также считался Маск, при этом его состояние заметно опережало показатели других миллиардеров. По данным Reuters, до появления первого триллионера лишь немногие предприниматели приближались к отметке в $400 млрд личного капитала.

Событие стало знаковым не только для финансового рынка, но и для всей технологической отрасли. Впервые в истории главным источником крупнейшего личного состояния стала частная космическая компания, а не нефтяной, промышленный или финансовый бизнес.