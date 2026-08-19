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19.08.2026 в 12:35

«Маер Групп» и «Майер Экспо Групп» спорят из-за товарных знаков

Компании указывают на сходства товарных знаков друг друга

ООО «Маер Групп» (MAER) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к ООО «Майер Экспо Групп» и Роспатенту о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака MAYER J COMPANY.

«Маер Групп» требует досрочно прекратить правовую охрану MAYER J COMPANY в части услуг, для которых, по мнению истца, товарный знак не используется. Поводом для иска стало обращение ответчика в Роспатент с возражениями против предоставления правовой охраны трем товарным знакам «Маер Групп».

Возражения были поданы в июле. В них «Майер Экспо Групп» ссылается на сходство принадлежащих ей обозначений с товарными знаками «Маер Групп», в том числе с MAYER J COMPANY. Кроме того, настаивает, что активно использует принадлежащий ей товарный знак в своей деятельности. Компания занимается организацией выставок и конференций и является организатором целого ряда профильных мероприятий.

Спорные знаки обеих компаний зарегистрированы, в частности, для услуг 35-го класса МКТУ, связанных с рекламной деятельностью, а также организации выставок. ООО «Маер Групп» (Maer) — один из крупнейших операторов наружной рекламы. Компания специализируется на цифровых конструкциях среднего и крупного формата.

Ранее сообщалось, что MAER будет эксплуатантом медиафасада на здании Гидропроекта.

Юлия Топольская
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