Суд признал незаконным отказ Роспатента присвоить товарному знаку «Самокат» статус общеизвестного

Суд по интеллектуальным правам признал незаконным решение Роспатента об отказе присвоить товарному знаку «Самокат» статуса общеизвестного в России. Об этом пишет РИА Новости.

В декабре 2024 года компания «Умный ритейл», владеющая сервисом доставки «Самокат», подала в Роспатент заявку о признании комбинированного обозначения (белого слова «Самокат» на красном фоне) общеизвестным для услуг по розничной продаже продуктов питания через мобильное приложение и доставки продуктов.

«Умный ритейл» предоставил Роспатенту данные о рекламных кампаниях, числе заказов и объемах продаж, публикации в СМИ и результаты опроса, чтобы доказать широкую известность «Самоката».

Роспатент отказался признавать обозначение общеизвестным, т. к. «Самокат» работает не во всех регионах страны (в 53 из 89 субъектов РФ) и уровень известности сервиса недостаточен для признания обозначения общеизвестным (только порядка 50% участников опроса назвали «Самокат»).